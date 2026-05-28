Шавкат Рахмонов возобновил тренировки, ссылаясь на фразы Абая Кунанбаева

Накануне в социальных сетях появилось видео с участием самого знаменитого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, который провел первые небольшие занятия в спортивном зале после ряда операций и восстановительного процесса, сообщает Zakon.kz.

На видеоролике видно, как "Номад" в присутствии своего наставника Эдуарда Бзарова спаррингует с одним из бойцов и постепенно нагружает травмированное колено.

Чтобы сильно не переусердствовать с нагрузками, Рахмонов применяет тактику великого казахского поэта и философа Абая Кунанбаева – "Иди спокойно и уверенно, твой труд не пропадет даром".

Естественно, мир ММА и его фанаты начали обсуждать возможное возвращение Шавката в октагон, до которого, скорее всего, как минимум полгода.

Как бы ни сложилась судьба непобежденного казахстанского бойца, все ему сейчас желают здоровья и скорейшего камбэка в клетку UFC, где он ранее зарекомендовал себя одним из крепких орешков Лиги, но получил травму перед титульным поединком и выбыл надолго.

Последний раз "Кочевник" дрался в американском промоушене два года назад, когда победил ирландца Иэна "Мачадо" Гэрри и довел свой рекорд до 19 встреч без поражения.