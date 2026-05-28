Спорт

Теннисная драма в Париже: Юлия Путинцева уступила после 3,5 часа игры

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 21:02 Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, завершила выступление на "Ролан Гаррос"-2026, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге турнира вторая ракетка Казахстана встретилась с колумбийкой Камилой Осорио, которая располагается на 86-й строчке мирового рейтинга. Матч продолжался три часа 30 минут и завершился победой представительницы Колумбии в трех сетах – 7:5, 6:7, 7:5.

Таким образом, Путинцева не смогла выйти в третий круг турнира Большого шлема.

Напомним, в стартовом матче "Ролан Гаррос"-2026 казахстанская теннисистка одержала волевую победу над австралийкой Талией Гибсон (58-я ракетка мира) – 4:6, 6:4, 6:1.

Общий призовой фонд "Ролан Гаррос"-2026 составляет 61 723 000 евро. Победительница турнира заработает 2 800 000 евро и получит 2000 рейтинговых очков WTA.

Ранее сообщалось, что Анна Данилина с победы стартовала на "Ролан Гаррос-2026".

Елена Беляева
Елена Беляева
