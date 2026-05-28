Анна Данилина с победы стартовала на "Ролан Гаррос-2026"

28 мая на грунтовые площадки Парижа вышла лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина. Она со своей постоянной напарницей Александрой Крунич из Сербии выиграла первый матч текущего Открытого чемпионата Франции, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-сербский тандем, который снова воссоединился только перед "Ролан Гаррос-2026", получил в Париже высокий второй номер посева.

Они на старте французского первенства сумели одолеть представителей Чехии – Джесику Малечкову и Мириам Скоч.

Поединок продолжительностью 1 час и 24 минуты закончился в пользу Анны и Александры со счетом 6:4, 6:1.

Теперь пара Данилина/Крунич во втором круге данных состязаний встретится с Майей Джойнт (Австралия) и Ханне Вандевинкель (Бельгия).

Здесь стоит отметить, что лидеры казахстанского тенниса полностью провалили нынешний сезон "Ролан Гаррос". На старте квалификации проиграл Тимофей Скатов, затем в первом круге основы вылетели Александр Бублик и Александр Шевченко.

Плюс накануне сенсационным поражением удивила вторая ракетка мира Елена Рыбакина.

Осталось теперь надеяться на Юлию Путинцеву (одиночка), Анну Данилину (пара/микст) и юниора Зангара Нурланулы (одиночка и пара).