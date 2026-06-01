Спорт

"Ордабасы" выходит в лидеры: результат системной работы клуба

Результат системной работы клуба, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 12:16 Фото: Bank RBK
Системное развитие клуба и поддержка Bank RBK помогают "Ордабасы" бороться за чемпионство и задавать новые стандарты казахстанского футбола.

Двенадцатый тур казахстанской Премьер-лиги по футболу оказался знаковым для группы лидеров в турнирной таблице. Переживающий мощный подъем клуб "Ордабасы" из Шымкента впервые возглавил гонку претендентов на чемпионство, сместив с первого места алматинский "Кайрат".

Возглавить турнирную таблицу команде Андрея Мартина позволила победа над алматинцами в противостоянии на домашнем поле в Шымкенте со счетом 2:1. Примечательно, что эта победа стала продолжением наметившейся ранее тенденции: так, в предыдущем туре "Кайрат" неожиданно потерял очки в домашнем матче с "Кайсаром", а "Ордабасы" уверенно разгромил "Тобол" в Костанае и еще сильнее обострил борьбу за чемпионство.

Представители спортивной общественности отмечают, что еще год назад "Ордабасы" находился в числе крепких середняков чемпионата, однако сегодня клуб демонстрирует совершенно иной уровень развития. Изменения затронули не только спортивную составляющую, но и организацию матчей, работу с болельщиками и позиционирование клуба. Домашние игры собирают полные трибуны, а посещение матчей становится важным городским событием.

За этими переменами стоит системный подход к развитию клуба и поддержка со стороны бизнеса. Официальным партнером "Ордабасы" выступает Bank RBK, который последовательно поддерживает развитие спорта в Казахстане, инвестируя не только в спортивные результаты, но и в создание современной инфраструктуры и новых возможностей для молодых спортсменов.

"Для Bank RBK поддержка спорта – это инвестиция в развитие человеческого потенциала, воспитание сильного характера и укрепление региональных сообществ. Мы рады видеть, как системная работа клуба, профессионализм команды и преданность болельщиков позволяют "Ордабасы" добиваться впечатляющих результатов. Сегодняшнее лидерство в чемпионате – это закономерный итог большой совместной работы, и мы уверены, что у клуба есть все возможности для дальнейшего развития и новых побед", – отметила председатель правления АО "Bank RBK" Наталья Акентьева.

Победа над одним из главных фаворитов сезона стала важным подтверждением того, что "Ордабасы" готов бороться за самые высокие места.

Результат системной работы клуба, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 12:16

Фото: Bank RBK

Сегодня "Ордабасы" демонстрирует, как грамотное управление, поддержка бизнеса и доверие болельщиков способны вывести клуб на качественно новый уровень. А лидерство в чемпионате – лишь один из результатов этой большой работы.

Нет сомнений, что в следующем туре внимание всех футбольных болельщиков страны будет приковано к двум матчам – встрече "Кайрата" в Алматы с "Атырау", а также выездной битве "Ордабасы" с "Елимаем" из Семея. Результаты именно этих двух игр могут показать, насколько обоснованы чемпионские амбиции шымкентцев, а также то, готов ли "Кайрат" дать соперникам увеличить отрыв в гонке лидеров.

Лицензия №1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021 г.

Партнерский материал

