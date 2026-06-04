#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

19-летняя казахстанка удивила второй победой и взлетела сразу на 135 пунктов

Теннис Победа Китай, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 13:24 Фото: Instagram/ktf.kz
Член женской сборной Казахстана по теннису Соня Жиенбаева, которая особо не балует своими высокими результатами, в эти дни хорошо выступает на турнире ITF Women 50 в китайском городе Унин, сообщает Zakon.kz.

4 июня 2026 года 19-летняя теннисистка сумела пробиться в четвертьфинал одиночного разряда на хардовом турнире W50 Wuning.

Сразу стоит отметить, что Соня была заявлена сюда под рейтинговым номером WTA 1037.

И на старте этих соревнований казахстанка одолела россиянку Александру Шубладзе (№206 WTA) на отказе соперницы, которой организаторы дали второй номер посева.

Сегодня наша теннисистка в упорном трехсетовом поединке почти за три часа сломила сопротивление еще одной представительницы России – Варвары Паншиной (№371 WTA) – 3:6, 6:3, 6:4.

Теперь 29-я ракетка Казахстана 5 июня за выход в полуфинал китайского турнира померится силами с японкой Риной Сайго (№306 WTA).

Последние две победы на кортах Унина заметно сказались на рейтинговых делах Жиенбаевой. Она к этому часу уже поднялась на 902-е место в Live-рейтинге WTA.

Заслуживает хвалебных фраз в эти дни и наша лучшая теннисистка в парном разряде Анна Данилина, которая завтра будет сражаться за выход в финал "Ролан Гаррос-2026".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
18-летняя Соня Жиенбаева стала финалисткой турнира серии ITF
12:21, 12 августа 2024
18-летняя Соня Жиенбаева стала финалисткой турнира серии ITF
Теннис Финал Япония
10:43, 17 мая 2025
Дияс одержала четыре победы подряд и вышла в финал японского турнира
Ракетка Казахстана
06:30, 19 октября 2025
Казахстанская теннисистка не прошла в финал турнира ITF в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кровь из носу нужно выиграть&quot;: в Армении рассказали о задачах на матч против Казахстана
14:06, Сегодня
"Кровь из носу нужно выиграть": в Армении рассказали о задачах на матч против Казахстана
Арман Царукян
13:54, Сегодня
Аскрен отдал минимальное преимущество Царукяну в схватке с Ковингтоном
Сатпаев знает, как закрепиться в &quot;Челси&quot;
13:33, Сегодня
Дастан Сатпаев из "Кайрата" рассказал, за счёт чего может закрепиться в "Челси"
Минспорта РК ограничило бюджетное финансирование профессиональных клубов
13:00, Сегодня
Минспорта РК ограничило бюджетное финансирование профессиональных клубов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: