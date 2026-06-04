19-летняя казахстанка удивила второй победой и взлетела сразу на 135 пунктов

Член женской сборной Казахстана по теннису Соня Жиенбаева, которая особо не балует своими высокими результатами, в эти дни хорошо выступает на турнире ITF Women 50 в китайском городе Унин, сообщает Zakon.kz.

4 июня 2026 года 19-летняя теннисистка сумела пробиться в четвертьфинал одиночного разряда на хардовом турнире W50 Wuning.

Сразу стоит отметить, что Соня была заявлена сюда под рейтинговым номером WTA 1037.

И на старте этих соревнований казахстанка одолела россиянку Александру Шубладзе (№206 WTA) на отказе соперницы, которой организаторы дали второй номер посева.

Сегодня наша теннисистка в упорном трехсетовом поединке почти за три часа сломила сопротивление еще одной представительницы России – Варвары Паншиной (№371 WTA) – 3:6, 6:3, 6:4.

Теперь 29-я ракетка Казахстана 5 июня за выход в полуфинал китайского турнира померится силами с японкой Риной Сайго (№306 WTA).

Последние две победы на кортах Унина заметно сказались на рейтинговых делах Жиенбаевой. Она к этому часу уже поднялась на 902-е место в Live-рейтинге WTA.

Заслуживает хвалебных фраз в эти дни и наша лучшая теннисистка в парном разряде Анна Данилина, которая завтра будет сражаться за выход в финал "Ролан Гаррос-2026".