Анна Данилина второй год подряд выходит в полуфинал "Ролан Гаррос-2026"
3 июня она в дуэте с Александрой Крунич (Сербия) завоевали путевку в полуфинал данного турнира. Но своем пути казахстано-сербский тандем переиграли Эллен Перез (Австралия)/Деми Шуурс (Нидерланды).
Для своего успеха им понадобилось 1 час и 39 минут игрового времени и две партии – 6:2, 7:6 (8:6).
Теперь в поединке 1/2 финала французского чемпионата Александра и Анна встретятся с Шуко Аояма (Япония) и Эн-Шуо Лянг (Тайбей).
Ранее Данилина и Крунич, посеянные здесь под вторым номером, на старте турнира одолели чешских теннисисток – Джесику Малечкову и Мириам Скоч.
После этого была одержана победа над Майю Джойнт (Австралия) и Ханне Вандевинкель (Бельгия).
А за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос-2026" переиграли представительниц Украины Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую.
Стоит напомнить, что пара Данилина и Крунич год назад сенсационно уже играла в полуфинале этих состязаний.