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Спорт

Анна Данилина второй год подряд выходит в полуфинал "Ролан Гаррос-2026"

Теннис Полуфинал РГ, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 23:06 Фото: Instagram/AlexKrunic
Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина продолжает свое успешное шествие на Открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает Zakon.kz.

3 июня она в дуэте с Александрой Крунич (Сербия) завоевали путевку в полуфинал данного турнира. Но своем пути казахстано-сербский тандем переиграли Эллен Перез (Австралия)/Деми Шуурс (Нидерланды).

Для своего успеха им понадобилось 1 час и 39 минут игрового времени и две партии – 6:2, 7:6 (8:6).

Теперь в поединке 1/2 финала французского чемпионата Александра и Анна встретятся с Шуко Аояма (Япония) и Эн-Шуо Лянг (Тайбей).

Ранее Данилина и Крунич, посеянные здесь под вторым номером, на старте турнира одолели чешских теннисисток – Джесику Малечкову и Мириам Скоч.

После этого была одержана победа над Майю Джойнт (Австралия) и Ханне Вандевинкель (Бельгия).

А за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос-2026" переиграли представительниц Украины Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую.

Стоит напомнить, что пара Данилина и Крунич год назад сенсационно уже играла в полуфинале этих состязаний.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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