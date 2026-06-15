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Спорт

Лидер казахстанского тенниса приглашен в состав сборной мира на Кубок Лэйвера

Теннис Дебют Кубок Лейвера, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 18:42 Фото: Instagram/BUBLIK
25-27 сентября 2026 года в Лондоне (Англия) состоится престижный теннисный турнир, где сыграют сборные мира и Европы. В состав обеих команд вошли восемь игроков, в их числе семь из 11 лучших в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

В список сборной Европы на Кубок Лэйвера-2026 вошли две молодые звезды ATP-тура – Флавио Коболли и Якуб Меншик. А сборную мира пополнит один из самых талантливых и зрелищных игроков планеты Александр Бублик, для которого это дебют на данном турнире.

Коболли и Меншик присоединятся ко второй ракетке мира Карлосу Алькарасу и победителю "Ролан Гаррос-2026" Александру Звереву в составе сборной Европы, где капитаном будет легендарный француз Янник Ноа.

 В сборной мира, которую возглавит не менее известная личность мирового тенниса Андре Агасси, под первым номером будет выступать пятый рейтинга ATP – Бен Шелтон.

Далее идут Алекс де Минор, Тейлор Фриц и наш Александр Бублик.

Для 28-летнего казахстанца нынешний сезон стал прорывным в мировом рейтинге, где он добрался до 10-го места.

В 2025 году Бублик завоевал титулы на турнире в Галле, Гштааде, Китцбюэле и Гуанчжоу, что позволило ему встать наряду с Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом, кому удалось выиграть трофеи ATP на грунте, траве и харде сразу за один сезон.

"Это потрясающе, всегда восхищался и обожал Кубок Лэйвера, смотрел его каждый год. Он подарил нам столько замечательных воспоминаний, и для меня большая честь быть выбранным. Горжусь тем, что представляю команду мира, и с нетерпением жду возможности впервые сыграть на турнире в Лондоне".Александр Бублик

Также особых комплиментов казахстанец заслужил от капитана сборной мира Андре Агасси, который заявил, что талант и универсальность Бублика сделают его ценным дополнением к его команде.

"Александр – один из самых одаренных и непредсказуемых игроков в теннисе. Он способен выполнять удары, на которые мало кто из игроков решился бы, и может в мгновение ока изменить ход матча. Он добился успеха на всех покрытиях, что говорит о качестве и универсальности его игры. Я думаю, он станет отличным дополнением к команде мира, и я рад видеть его с нами в Лондоне". Андре Агасси

После того, как команда мира завоевала три из последних четырех титулов Кубка Лэйвера, соперничество между Европой и миром обещает быть как никогда напряженным, и в Лондоне ожидается еще одно ожесточенное противостояние.

Болельщиков ждут матчи мирового класса, невиданные ранее парные игры и уникальное зрелище, когда соперники становятся товарищами по команде на фирменном черном корте предстоящих состязаний.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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