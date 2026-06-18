TS CUP 3: новая проверка для тех, кто привык побеждать

В прошедшие выходные на кортах Gorky Tennis Park начался летний сезон TLTS. TS CUP 3 встретил участников не только сильным составом, но и настоящей летней жарой: уже в девять утра температура на кортах достигала 27 градусов.

Впереди игроков ждали два дня турнира, где каждая встреча требовала полной отдачи.

В течение двух дней 64 участника боролись за победу в двух категориях, а по итогам турнира стали известны новые чемпионы пятого юбилейного сезона TLTS.

Пока зрители искали тень, игроки готовились к выходу на корт. Еще несколько минут назад они спокойно общались возле площадок, обсуждали рабочие вопросы и шутили с друзьями. Но с началом первого розыгрыша атмосфера менялась. Разговоры оставались за пределами корта, а все внимание переключалось на игру.

Фото: TS CUP 3

С первых матчей на площадках были слышны подсказки напарникам, слова поддержки, эмоциональные реакции после удачных розыгрышей и споры из-за спорных мячей. Здесь каждый выходит за победой, но уважение к сопернику остается важной частью игры.

По словам основателя и идейного вдохновителя TLTS Серика Толбасы, за пять лет Лига заметно изменилась.

Фото: TS CUP 3

"Если оглянуться на первые сезоны TLTS, то главное изменение даже не в количестве участников. Пять лет назад в клубе было около 30 человек, сегодня их уже более 250. Но гораздо важнее то, как вырос уровень самих игроков и отношение к турнирам. Многие участники, которые начинали вместе с нами, продолжают играть и сегодня. За это время они стали сильнее, опытнее, начали больше тренироваться и серьезнее относиться к подготовке. Мы видим, как игроки переходят из одной категории в другую, ставят перед собой новые цели и продолжают прогрессировать. Вместе с этим выросла и конкуренция. Если раньше многие приезжали в первую очередь за игровым опытом, то сегодня каждый турнир становится серьезным спортивным испытанием. Побеждать становится все сложнее, и именно поэтому каждая победа ценится еще больше. При этом для нас важно сохранить то, с чего все начиналось: уважение между участниками, честную спортивную борьбу и любовь к теннису. Отдельно хочу поблагодарить Федерацию тенниса Казахстана за поддержку наших инициатив, а также наших спонсоров, партнеров и информационных партнеров, которые помогают развивать Лигу" – отметил Серик Толбасы.

Сегодня рост популярности TLTS делает участие в турнирах более конкурентным. Количество желающих присоединиться к Лиге постоянно растет, однако попасть в число участников можно только подтвердив свой игровой уровень.

Отборочные соревнования проходят до начала официальных турниров. Такой подход позволяет сохранять спортивный принцип и формировать сильный состав участников.

Особенность TLTS в том, что составы пар постоянно меняются. Есть игроки, которые годами выходят на корт вместе и хорошо знают игру друг друга. Но нередко именно новые сочетания становятся неожиданным фактором успеха. Каждый турнир дает возможность проверить себя в новом формате и найти свое взаимодействие на корте.

Олжас Бейсмаков, победитель TS CUP 3 в категории Grand Masters:

"В прошлом году в это же время мне также удалось выиграть кубок TS CUP, но с другим напарником. В этот раз вместе с Мейрханом Дакеновым удалось снова вырвать победу в категории Grand Masters. Сам я живу в Таразе, а Мейрхан родом из Кызылорды. Нас даже называли командой Сырдарьинского края. Особенность турниров TLTS в том, что здесь редко побеждают одни и те же игроки. Конечно, есть свои фавориты, но практически на каждом турнире появляются новые чемпионы. Это радует, потому что все участники серьезно готовятся. Когда мы приезжаем, видим, что алматинские теннисисты тренируются неделями, ежедневно играют друг с другом, "набивают" игру. А тем, кто приезжает на турнир из других городов или стран, приходится сыгрываться уже на месте. Но, несмотря на это, быстро находишь общий язык, и возникает ощущение сплоченности. В Лиге мы действительно как одна большая семья. Хочу в первую очередь поблагодарить Серика Толбасы и его команду. Ради участия в TLTS откладываешь все дела, преодолеваешь около шестисот километров и с удовольствием участвуешь в турнирах".

Фото: TS CUP 3

В категории Masters победу одержали Роман Марков и Сабит Султанов. В финале им удалось обыграть опытных игроков Ерлана Балгарина и Владимира Вышенского.

Роман Марков также участвует в TLTS с момента создания Лиги. За эти годы он выходил на корт с разными напарниками и считает этот опыт одной из особенностей турниров.

Роман Марков, победитель TS CUP 3 в категории Masters:

"Я играю в TLTS с самого начала создания Лиги. За эти годы я играл с разными напарниками, и мне нравится этот опыт. Каждый человек привносит что-то новое в игру. Мы все-таки не профессионалы, для нас теннис – это не только результат, но и общение, эмоции, удовольствие от самого процесса. Для меня же это в первую очередь удовольствие от игры. Конечно, амбиции никуда не пропадают. Хотелось бы попробовать свои силы в Grand Masters. Это более сильная категория, там другой уровень конкуренции. В этот раз немного не хватило, чтобы сделать следующий шаг, но будем стремиться к этому".