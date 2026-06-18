Казахстанская боксерша Назым Кызайбай в шаге от очередного громкого успеха в Китае

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай гарантировала себе медаль этапа Кубка мира по боксу в Китае. Об этом 18 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана, передает Zakon.kz.

По их данным, в рамках четвертого дня этапа Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай) на ринг вышли три представителя сборной Казахстана.

Назым Кызайбай в весовой категории до 54 килограммов успешно преодолела стадию четвертьфинала.

"Казахстанка одержала победу над Викторией Рогалински (Польша) со счетом 4:1 и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль турнира", – сообщили в НОК РК.

Также добилась победы Алуа Балкибекова (до 51 кг). Наша спортсменка единогласным решением судей выиграла у Ирисмар Кардосо (Венесуэла) и пробилась в четвертьфинал.

К сожалению, Санатали Тольтаев (до 65 кг) завершил выступление на турнире. В своем поединке казахстанский боксер уступил представителю Англии Патрису Мугалзаю.

Ранее сообщалось о другом казахстанском спортсмене, который пробился в четвертьфинал Кубка мира по боксу в Китае.