Казахстанская боксерша Назым Кызайбай в шаге от очередного громкого успеха в Китае
Фото: olympic.kz
Казахстанская боксерша Назым Кызайбай гарантировала себе медаль этапа Кубка мира по боксу в Китае. Об этом 18 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана, передает Zakon.kz.
По их данным, в рамках четвертого дня этапа Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай) на ринг вышли три представителя сборной Казахстана.
Назым Кызайбай в весовой категории до 54 килограммов успешно преодолела стадию четвертьфинала.
"Казахстанка одержала победу над Викторией Рогалински (Польша) со счетом 4:1 и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль турнира", – сообщили в НОК РК.
Также добилась победы Алуа Балкибекова (до 51 кг). Наша спортсменка единогласным решением судей выиграла у Ирисмар Кардосо (Венесуэла) и пробилась в четвертьфинал.
К сожалению, Санатали Тольтаев (до 65 кг) завершил выступление на турнире. В своем поединке казахстанский боксер уступил представителю Англии Патрису Мугалзаю.
Ранее сообщалось о другом казахстанском спортсмене, который пробился в четвертьфинал Кубка мира по боксу в Китае.
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