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Спорт

Сборная Казахстана стартовала на чемпионате Азии по фехтованию в Индии

Чемпионат Азии по фехтованию: три казахстанца дошли до 1/8 финала, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:22 Фото: olympic.kz
19 июня в Дели (Индия) стартовал чемпионат Азии по фехтованию среди взрослых. Программу чемпионата открыли соревнования в мужской сабле и женской рапире, сообщает Zakon.kz.

Лучший результат в составе сборной Казахстана показали три спортсмена, дошедшие до стадии 1/8 финала. Однако преодолеть этот раунд им не удалось.

София Актаева уступила Мо Бёль (Южная Корея) со счетом 4:15. Артем Сарксисян в поединке за выход в четвертьфинал проиграл Чану Лону Хей Ройсу (Гонконг) – 12:15. Жанат Набиев завершил выступление после поражения от китайца Шэнь Чэньпэна – 9:15.

Бакдаулет Куралбекулы выбыл в 1/32 финала, Назарбай Саттархан и Алена Гноева завершили борьбу в 1/16, Алина Искандерова остановилась на стадии 1/32 финала.

20 июня на чемпионате Азии будут определены победители и призеры в мужской шпаге и женской сабле.

Ранее сообщалось, что 19-летний казахстанец с сенсационной "бронзой" вошел в историю мирового фехтования.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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