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Спорт

Четвертая медаль Казахстана: шпажисты завоевали "золото" в Индии

Чемпионат Азии по фехтованию: казахстанские шпажисты выиграли у олимпийских чемпионов и завоевали золото, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:26 Фото: FIE
Сборная Казахстана по фехтованию отметилась четвертой медалью на чемпионате Азии в Дели (Индия). В очередной соревновательный день на первую ступень пьедестала поднялась мужская команда по фехтованию на шпаге, сообщает Zakon.kz.

До финала дошли Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов, Никита Жулинский, Кирилл Проходов. В решающем матче нашим шпажистам противостояла Япония, которая на последних двух Олимпиадах взяла "золото" и "серебро".

Встреча прошла напряженной и конкурентной. До самого конца команды шли вровень. В итоге победу праздновали казахстанцы, выиграв со счетом 45:40.

Добавим, что в активе сборной Казахстана теперь четыре медали. В индивидуальной шпаге Ирина Бакалдина стала первой, а Руслан Курбанов – третьим. Также "бронзу" взяли саблисты в мужских командных соревнованиях.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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