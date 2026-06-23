Четвертая медаль Казахстана: шпажисты завоевали "золото" в Индии
Фото: FIE
Сборная Казахстана по фехтованию отметилась четвертой медалью на чемпионате Азии в Дели (Индия). В очередной соревновательный день на первую ступень пьедестала поднялась мужская команда по фехтованию на шпаге, сообщает Zakon.kz.
До финала дошли Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов, Никита Жулинский, Кирилл Проходов. В решающем матче нашим шпажистам противостояла Япония, которая на последних двух Олимпиадах взяла "золото" и "серебро".
Встреча прошла напряженной и конкурентной. До самого конца команды шли вровень. В итоге победу праздновали казахстанцы, выиграв со счетом 45:40.
Добавим, что в активе сборной Казахстана теперь четыре медали. В индивидуальной шпаге Ирина Бакалдина стала первой, а Руслан Курбанов – третьим. Также "бронзу" взяли саблисты в мужских командных соревнованиях.
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