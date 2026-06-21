Александр Бублик защитит прошлогодний титул в Швейцарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик (11-й в мировом рейтинге) примет участие в турнире ATP 250 в Гштааде (Швейцария), который состоится c 13 по 19 июля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в Швейцарии Бублик будет защищать титул прошлогоднего победителя.

Кроме казахстанца на грунтовый турнир заявились Каспер Рууд, Валентен Вашеро, Артюр Риндеркнеш, Маттео Берреттини и Стефанос Циципас.

Действующим победителем мужского грунтового турнира ATP 250 в Гштааде (Suisse Open Gstaad) является сам Александр Бублик. В финале турнира он обыграл аргентинца Хуана Мануэля Серундоло со счетом 6:4, 4:6, 6:3 .

Общий призовой фонд теннисного турнира EFG Swiss Open Gstaad (категория ATP 250) в 2026 году составляет 612,620 евро.

Ранее Рыбакина прокомментировала снятие с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.