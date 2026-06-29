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Спорт

Бублик сдал позиции в рейтинге чемпионской гонки ATP перед стартом "Уимблдона"

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 18:13 Фото: Instagram/atptour
Казахстанский теннисист Александр Бублик изменил позиции в чемпионской гонке ATP (Live Race to Turin), имея в своем активе 1 240 очков. Сейчас он занимает 22-е место, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, таким образом, казахстанец опустился на одну позицию по сравнению с предыдущим топом.

Очки в этом рейтинге подсчитываются за турниры, сыгранные в текущем году, и определяют восьмерку игроков, которые выступят на Итоговом чемпионате в Турине. До конца года Бублику необходимо подняться еще на 15 строчек, чтобы пройти на этот чемпионат.

На ATP 250 в Галле Александр вылетел в первом же круге, не сумев защитить очки за победу на этом турнире в прошлом году.

Лидером чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов является Янник Синнер из Италии.

Ранее мы писали о том, что Жибек Куламбаева драматично остановилась в шаге от финала ITF в Польше.

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Аксинья Титова
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