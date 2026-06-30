#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Образ гейши выбрала Наоми Осака для Уимблдона

Уимблдон - 2026, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 08:02 Фото: Instagram/naomiosaka
29 июня Наоми Осака вышла на корт "Уимблдона" в эксклюзивном белом наряде, вдохновленном традиционной японской церемониальной одеждой, сообщает Zakon.kz.

Дресс-код Уимблдонского турнира "только белый" японская теннисистка восприняла не как ограничение, а как очередной фэшн-эксперимент. Кимоно рук токийского дизайнера Ханы Яги вышито журавлями и цветами сакуры. Выяснилось, что все сделано из кусочков винтажных свадебных костюмов. В волосах традиционное украшение канзаши.

Также традиционно под слоями кутюра – платье с цветами от спонсора Nike.

Уимблдон – 2026, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 08:02

Фото: Instagram/naomiosaka

Стоит ли говорить, что в первые минуты выхода спортсменки на корт, публика сначала затаила дыхание, а затем стала выражать восторг.

"Она определенно вывела моду на теннисном корте на совершенно новый уровень. Некоторые теннисистки всегда сочетали спорт и моду. Например, Серена, Винус и Шарапова, но Осака делает с помощью своих образов настоящее заявление. И очень громкое. Это действительно красиво", – отметили в соцсетях модные эксперты и любители тенниса.

По мнению интернет-пользователей, белое кимоно с вышивкой журавлей, традиционные японские мотивы и один из самых эффектных выходов турнира. Это не просто образ – это дань уважения своим корням и настоящее заявление о себе.

Уимблдон – 2026, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 08:02

Фото: Instagram/naomiosaka

Стоит отметить, что несмотря на регулярные эпатажные образы, Осака демонстрирует их скромно и по-японски сдержанно.

А вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева получила 80 тыс. фунтов стерлингов гарантированных призовых за участие в основной сетке турнира Уимблдона 29 июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Журнал
07:44, 18 декабря 2024
Наоми Осака появилась на обложке модного журнала
Осака - Мухова
08:50, 27 июня 2026
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака вышла в финал турнира в Германии
Наоми Осака готовится к возвращению в тур после рождения ребенка
13:30, 26 октября 2023
Видео: Наоми Осака готовится к возвращению в тур после рождения ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Заберу всё, не проявив пощады&quot;: Макгрегор жёстко высказался о реванше с Холлоуэем
07:46, Сегодня
"Заберу всё, не проявив пощады": Макгрегор жёстко высказался о реванше с Холлоуэем
Даниил Медведев назвал травяное покрытие самым опасным в теннисе
07:27, Сегодня
Даниил Медведев назвал травяное покрытие самым опасным в теннисе
Алекс Перейра изменил отношение к возможному бою с Джоном Джонсом
06:52, Сегодня
Алекс Перейра изменил отношение к возможному бою с Джоном Джонсом
Бахыт Сарсекбаев заявил о давлении на него перед молодёжным чемпионатом Азии
06:19, Сегодня
Бахыт Сарсекбаев заявил о давлении на него перед молодёжным чемпионатом Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: