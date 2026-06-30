Образ гейши выбрала Наоми Осака для Уимблдона

29 июня Наоми Осака вышла на корт "Уимблдона" в эксклюзивном белом наряде, вдохновленном традиционной японской церемониальной одеждой, сообщает Zakon.kz.

Дресс-код Уимблдонского турнира "только белый" японская теннисистка восприняла не как ограничение, а как очередной фэшн-эксперимент. Кимоно рук токийского дизайнера Ханы Яги вышито журавлями и цветами сакуры. Выяснилось, что все сделано из кусочков винтажных свадебных костюмов. В волосах традиционное украшение канзаши.

Также традиционно под слоями кутюра – платье с цветами от спонсора Nike.

Стоит ли говорить, что в первые минуты выхода спортсменки на корт, публика сначала затаила дыхание, а затем стала выражать восторг.

Naomi Osaka is her ✨ pic.twitter.com/UTJzt8ohU1 — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

"Она определенно вывела моду на теннисном корте на совершенно новый уровень. Некоторые теннисистки всегда сочетали спорт и моду. Например, Серена, Винус и Шарапова, но Осака делает с помощью своих образов настоящее заявление. И очень громкое. Это действительно красиво", – отметили в соцсетях модные эксперты и любители тенниса.

По мнению интернет-пользователей, белое кимоно с вышивкой журавлей, традиционные японские мотивы и один из самых эффектных выходов турнира. Это не просто образ – это дань уважения своим корням и настоящее заявление о себе.

Стоит отметить, что несмотря на регулярные эпатажные образы, Осака демонстрирует их скромно и по-японски сдержанно.

А вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева получила 80 тыс. фунтов стерлингов гарантированных призовых за участие в основной сетке турнира Уимблдона 29 июня.