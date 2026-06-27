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Спорт

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака вышла в финал турнира в Германии

Осака - Мухова, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 08:50 Фото: j48tennis
Японская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Наоми Осака вышла в финал турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале 28-летняя Осака победила 52-ю ракетку мира китаянку Ван Синьюй со счетом 6:3, 6:3. Теперь, занимающая15-е место в мировом рейтинге Осака, в решающем матче сразится с Каролиной Муховой из Чехии.

Осака – Мухова, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 08:50

Фото: X/wta

Таким образом турнир в Бад-Хомбурге с призовым фондом более 1 млн евро завершится сегодня. Финальная игра спортсменок заявлена на 14:00 по времени Казахстана.

Накануне стали известны итоги жеребьевки "Уимблдона-2026".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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