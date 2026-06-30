TS CUP 4: новые чемпионы и борьба за место в Финале сезона

До Финала сезона TLTS 2026 остается всего три рейтинговых турнира. Возможностей изменить свое положение в общем зачете становится все меньше, а значит, возрастает цена каждого рейтингового очка.

За два игровых дня на корт вышли 34 участника, разыгравшие награды в категориях Grand Masters и Masters. Турнир проходил в условиях летнего зноя, который заметно увеличил нагрузку даже для игроков, привыкших к продолжительным матчам на открытых кортах. В условиях высокой нагрузки определились две главные развязки TS CUP 4: драматичный финал Grand Masters и неожиданная победа новой пары в категории Masters.

Фото: TLTS 2026

Больше всего внимания в эти выходные было приковано к финалу категории Grand Masters, где встретились сильные и опытные пары: Сергей Шахворостов / Абдихалык Базаркулов и Адиль Медеуов / Арманжан Сулайманов.

Однако еще в полуфинале Арманжан Сулайманов неудачно упал во время одного из розыгрышей и получил травму. Матч пришлось остановить, пока врачи медицинского партнера турнира Private Almaty оказывали ему необходимую помощь. Несмотря на травму, Арманжан Сулайманов принял решение продолжить борьбу и вышел на финальный матч вместе с Адилем Медеуовым.

Шахворостов и Базаркулов с первых геймов задали высокий темп и практически не позволяли соперникам перехватить инициативу. Арманжан продолжал бороться, но последствия травмы вынудили его прекратить матч.

Финал Grand Masters завершился победой Сергея Шахворостова и Абдихалыка Базаркулова. Второе место заняла пара Адиль Медеуов / Арманжан Сулайманов.

Фото: TLTS 2026

Совсем иначе развивались события в категории Masters, где в финал вышли пары Шынгыс Танеке / Ескелды Керимкул и Роман Марков / Адилхан Дакенов.

Еще за день до старта Ескелды Керимкул не планировал участвовать в турнире. Предложение сыграть поступило буквально накануне, а с Шынгысом Танеке они прежде ни разу не выступали вместе.

Первые матчи ушли на то, чтобы почувствовать игру друг друга и найти взаимопонимание. По словам Ескелды Керимкула, переломным моментом стал полуфинал:

"Мы вели 5:2, потом соперники сравняли счет – 5:5. Полуфинал дошел до тай-брейка, и там нам все-таки удалось выиграть. После этого появилась уверенность, что можем побороться за первое место".

После этой победы новая пара уже действовала значительно спокойнее и увереннее. По словам Ескелды, именно тогда команда почувствовала, что нашла свою игру:

"В начале турнира нам не хватало сыгранности. Но постепенно мы почувствовали игру друг друга, перестали думать о результате и просто начали играть в свой теннис".

Для Шынгыса Танеке эта победа тоже стала особенной.

"Это всего лишь мой третий турнир TLTS. Здесь очень высокий уровень игроков. Практически каждый матч серьезное испытание, поэтому эта победа особенно ценна".

Победа новой пары еще раз подтвердила одну из отличительных черт турниров TLTS: иногда новой паре достаточно нескольких матчей, чтобы найти взаимопонимание и пройти весь путь до чемпионского титула.

Фото: TLTS 2026

После июльского перерыва игроки TLTS вновь выйдут на корты 22 и 23 августа, чтобы продолжить борьбу за рейтинговые очки и повлиять на расклад сезона.

Итоги TS CUP 4

Grand Masters

Победители: Сергей Шахворостов / Абдихалык Базаркулов

Второе место: Адиль Медеуов / Арманжан Сулайманов

Полуфиналисты: Олжас Бейсмаков / Абылжан Адамбеков, Азиз Яшар / Владимир Пономарёв

Masters

Победители: Шынгыс Танеке / Ескелды Керимкул

Второе место: Роман Марков / Адилхан Дакенов

Полуфиналисты: Сергей Коробко / Фархад Кобланды, Тимур Муржуков / Темирлан Адилхан

Фото: TLTS 2026

TS CUP 4 состоялся при поддержке партнеров и спонсоров.

Gold sponsors: Mango, Kimex.

Medical partner: Private Almaty.

Сервис доставки здорового питания: Green City.

Partners: BOSS, Argymaq, Cruno, Vivo, Cinemax, Florence, Dr. Frei, Dessange, Napapijri, Marco Polo, Ushiro, Bugatti.

Media partners: Nur.kz, Zakon.kz, 31 канал, Sdelka.kz, Капитал, Mustafin Magazine, Love Radio, Курсив, Бизнес FM, Esquire, Sportnews, Qazmonitor, Sport Arena.

Организаторы благодарят участников, партнеров, спонсоров и болельщиков за поддержку юбилейного сезона TLTS.