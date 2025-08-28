Объявлены фавориты нового сезона Лиги чемпионов УЕФА с участием "Кайрата"

До начала официальной церемонии жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА эксперты дали свои прогнозы по поводу будущего победителя самого престижного клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

По мнению популярного издания Goal, главным фаворитом на победу в предстоящем сезоне основного раунда Лиги чемпионов является его действующий победитель – французский ПСЖ.

Далее в списке претендентов на титул идут "Барселона", "Арсенал", "Ливерпуль", "Реал", "Бавария", "Челси" и "Ман Сити".

Представители Goal нашли место в своем рейтинге фаворитов и для казахстанского "Кайрата", правда оно невысокое. Чемпиону Казахстану отдана 35-я позиция, за нами только "Карабах".

Болельщикам и специалистам осталось дождаться процедуры жеребьевки и уже дальше рассуждать о перспективах своих любимых команд в предстоящих матчах.

Казахстанские поклонники футбола могут посмотреть прямую трансляцию жеребьевки в Монако на телеканале Qazsport 28 августа в 21:00.