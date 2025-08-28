#АЭС в Казахстане
Спорт

Объявлены фавориты нового сезона Лиги чемпионов УЕФА с участием "Кайрата"

Футбол Фавориты ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 17:51 Фото: Instagram/championsleague
До начала официальной церемонии жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА эксперты дали свои прогнозы по поводу будущего победителя самого престижного клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

По мнению популярного издания Goal, главным фаворитом на победу в предстоящем сезоне основного раунда Лиги чемпионов является его действующий победитель – французский ПСЖ.

Далее в списке претендентов на титул идут "Барселона", "Арсенал", "Ливерпуль", "Реал", "Бавария", "Челси" и "Ман Сити".

Представители Goal нашли место в своем рейтинге фаворитов и для казахстанского "Кайрата", правда оно невысокое. Чемпиону Казахстану отдана 35-я позиция, за нами только "Карабах".

Болельщикам и специалистам осталось дождаться процедуры жеребьевки и уже дальше рассуждать о перспективах своих любимых команд в предстоящих матчах.

Казахстанские поклонники футбола могут посмотреть прямую трансляцию жеребьевки в Монако на телеканале Qazsport 28 августа в 21:00.

