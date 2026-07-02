Казахстанские борцы взяли три медали на чемпионате Азии U20 в Таиланде

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе пополнила свою медальную копилку на чемпионате Азии U20, который проходит в Паттайе (Таиланд), завоевав еще три награды, сообщает Zakon.kz.

Еркебулан Анапия стал серебряным призером в весовой категории до 82 кг. В финальной схватке казахстанский борец уступил представителю Ирана Алирезе Мохаммаду Хоссейни.

Бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг завоевал Алпамыс Болатулы, одержав победу в поединке за третье место над японцем Юсукэ Хиротой.

Еще одну бронзовую награду сборной принес Максим Украинцев. В схватке за третье место в весовой категории до 97 кг он оказался сильнее представителя Китая Синью Лю.

Ранее сообщалось, что Казахстан поборется за "золото" чемпионата Азии U20 по греко-римской борьбе в Таиланде.