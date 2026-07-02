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Спорт

Казахстанские борцы взяли три медали на чемпионате Азии U20 в Таиланде

Казахстанские борцы взяли три медали на чемпионате Азии U20 в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 19:15 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по греко-римской борьбе пополнила свою медальную копилку на чемпионате Азии U20, который проходит в Паттайе (Таиланд), завоевав еще три награды, сообщает Zakon.kz.

Еркебулан Анапия стал серебряным призером в весовой категории до 82 кг. В финальной схватке казахстанский борец уступил представителю Ирана Алирезе Мохаммаду Хоссейни.

Бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг завоевал Алпамыс Болатулы, одержав победу в поединке за третье место над японцем Юсукэ Хиротой.

Еще одну бронзовую награду сборной принес Максим Украинцев. В схватке за третье место в весовой категории до 97 кг он оказался сильнее представителя Китая Синью Лю.

Ранее сообщалось, что Казахстан поборется за "золото" чемпионата Азии U20 по греко-римской борьбе в Таиланде.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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