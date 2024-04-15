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Два казахстанских борца завоевали медали на чемпионате Азии

Два казахстанских борца завоевали медали на чемпионата Азии, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 20:21 Фото: UWW
Ибрагим Магомадов и Нурсултан Турсынов 15 апреля завоевали две медали на чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, Ибрагим Магомадов принес стране бронзовую медаль. Он успешно выступил в весовой категории до 77 килограммов. 

"В схватке за третье место Магомадов в упорной борьбе одержал победу над иранцем Амиром Али Абди со счетом 4:3. Отметим, что в 2023 году Ибрагим Магомадов на чемпионате Азии в Астане стал первым. Тогда он выступил в весе до 72 килограммов", – говорится в сообщении.

Борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем серебряной медали.  Борец дошел до финала в весовой категории до 87 килограммов, где ему противостоял Нассер Ализаде из Ирана. Схватка завершилась победой соперника со счетом 5:0. Таким образом, Турсынов завершил выступление с "серебром".

"Турсынов и Ализаде встречались в финале ЧА-2023 в Астане. Тогда также сильнее был спортсмен из Ирана", – говорится в сообщении.

Ранее Ержет Жарлыкасын, выступающий за команду Казахстана по греко-римской борьбе, 15 апреля завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Бишкеке. 

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