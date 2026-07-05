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Спорт

"Неважно, кто чемпион": менеджер Рахмонова высказался о поединке с Махачевым

боец Шавкат Рахмонов, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 00:53 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Менеджер казахстанского бойца Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов заявил, что его клиенту не принципиально стать чемпионом UFC именно в поединке с действующим обладателем титула в среднем весе россиянином Исламом Махачевым, передает Zakon.kz.

Как пишет 5 июля 2026 года издание "Матч ТВ", вынужденный простой непобежденного казахстанского бойца совпал с периодом пиковой активности его прямых конкурентов.

На вопрос о том, расстраивает ли его отсутствие Рахмонова в такой момент, Саят Абдрахманов ответил философски.

"Имеем, что имеем. Конечно, меня расстроило, что Шавкату травма не позволила изначально побиться за пояс. Или, например, если бы Белал Мухаммад не снялся первый раз, то совсем по‑другому уже история дивизиона бы писалась. При этом сейчас ситуация в дивизионе такая, что это самый конкурентоспособный дивизион в UFC. Очень много претендентов. В принципе, пока Шавкат отсутствует, все эти претенденты между собой все порешают. И тогда, наоборот, ему, может быть, снова откроется дорога к титулу", – сказал Саят Абдрахманов в интервью.

Одной из самых обсуждаемых тем в мире смешанных единоборств остается возможный поединок Рахмонова с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым, который ранее заявлял о желании подняться в полусредний дивизион.

Однако сторона казахстанского файтера не привязывается к конкретным именам в погоне за золотом промоушена.

"Наша цель – это выиграть пояс. И неважно, кто будет чемпионом. Здесь нет такого, что принципиально нужно у Ислама забрать пояс. Если к моменту возвращения Шавката Ислам завершит карьеру… Нет такого, что мы расстроимся из‑за этого. Поживем – увидим", – заявил Абдрахманов.

В последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, где победил единогласным решением судей Иэна Гэрри из Ирландии. Из рейтинга полусреднего дивизиона UFC казахстанец был исключен в начале 2026 года.

1 мая 2026 года сообщалось, что Шавкат Рахмонов после рецидива травмы колена выбыл из соревнований на 6-8 месяцев. Сейчас спортсмен проходит курс реабилитации в Германии и делает первые шаги для возвращения к тренировкам.

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Айсулу Омарова
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