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Спорт

UEFA выразил негодование в связи с решением FIFA отменить дисквалификацию американского футболиста

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 16:02 Фото: Zakon.kz
UEFA раскритиковал решение FIFA приостановить автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, назвав его "непонятным и неоправданным". В организации заявили, что FIFA "переступила красную линию", изменив наказание уже по ходу чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

В заявлении UEFA говорится, что автоматическая дисквалификация после красной карточки закреплена в регламенте и не допускает исключений. По мнению организации, такое решение ставит под угрозу доверие к турниру и создает опасный прецедент.

Текст полного заявления:

"Вчерашнее решение о приостановлении на годичный испытательный срок действия автоматической дисквалификации на один матч после красной карточки, выданной игроку Фоларину Балогуну, перешло все границы дозволенного.

Футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, которые являются основой для честной, прозрачной и справедливой конкуренции. Иногда правила допускают различные толкования. В данном случае это не так. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционным правом и не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свою дисквалификацию в установленном порядке.

Когда гарантируемое правилами несоблюдение требований больше не обеспечивается их хранителями, под угрозой оказывается целостность игры и подрывается доверие к соревнованиям. Аналогично такое решение создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь потребуют равного подхода, что нанесет ущерб соревнованиям.

Футбол – самый любимый вид спорта в мире, потому что это красивая игра, и ему доверяют, потому что во всем мире в него играют по одним и тем же правилам. Турнир никогда не бывает полностью самостоятельным, и если речь идет о чемпионате мира, он может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на игру в целом.

Мы выражаем свое недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения", – говорится в сообщении.

Ранее FIFA впервые в истории чемпионатов мира приостановила автоматическую дисквалификацию игрока, сославшись на статью 27 Дисциплинарного кодекса. Благодаря этому Балогун получил право сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация подала апелляцию, заявив, что не получила от FIFA подробного обоснования решения. В ассоциации также рассматривают возможность судебного иска.

По данным СМИ, решению предшествовали обращения Трампа, который трижды связывался с руководством FIFA, добиваясь отмены дисквалификации. FIFA официально не подтверждала влияние этих обращений на свое решение.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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