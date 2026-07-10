Макгрегор и Холлоуэй чуть не устроили драку на битве взглядов в UFC
Скандально известный своими выходками повсюду Макгрегор и в этот раз разогрел публику, набрав еще несколько миллионов зрителей для своего предстоящего боя, что как раз необходимо всем сторонам будущего вечера UFC.
С выходом на сцену файтеры по сценарию яростно встали друг против друга, ирландец сразу пошел в атаку, скинув очки у оппонента, и они моментально вступили в конфликт.
Заранее спланированный спектакль в лучших жанрах UFC закончился вмешательством сотрудников службы безопасности, которые разняли звездных файтеров.
Встреча Конора Макгрегора и Макса Холлоуэй пройдет утром 12 июля. Для ирландца это будет возвращение в клетку после пяти лет простоя из-за травмы.
13 лет назад бойцы уже один раз дрались, тогда победа была на стороне Макгрегора.