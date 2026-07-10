Макгрегор и Холлоуэй чуть не устроили драку на битве взглядов в UFC

Рано утром 10 июля знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй провели битву взглядов перед поединком на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США), сообщает Zakon.kz.

Скандально известный своими выходками повсюду Макгрегор и в этот раз разогрел публику, набрав еще несколько миллионов зрителей для своего предстоящего боя, что как раз необходимо всем сторонам будущего вечера UFC.

С выходом на сцену файтеры по сценарию яростно встали друг против друга, ирландец сразу пошел в атаку, скинув очки у оппонента, и они моментально вступили в конфликт.

Заранее спланированный спектакль в лучших жанрах UFC закончился вмешательством сотрудников службы безопасности, которые разняли звездных файтеров.

Встреча Конора Макгрегора и Макса Холлоуэй пройдет утром 12 июля. Для ирландца это будет возвращение в клетку после пяти лет простоя из-за травмы.

13 лет назад бойцы уже один раз дрались, тогда победа была на стороне Макгрегора.

