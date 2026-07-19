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Спорт

Елена Рыбакина собралась на турнир в США

Турнир в Цинциннати, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 08:30 Фото: j48tennis
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина примет участие в турнире категории WTA 1000 в американском Цинциннати, сообщает Zakon.kz.

Турнир в Цинциннати стартует 11 августа и продлится до 23 августа. Он станет одним из ключевых этапов подготовки к заключительному в сезоне турниру "Большого шлема" – US Open.

На днях казахстанка появилась в списке участниц соревнований. Помимо нее внушительность турниру придают и другие топовые теннисистки, включая Арину Соболенко, Игу Швёнтек, Коко Гауфф, Джессику Пегулу, Мирру Андрееву и Наоми Осаку.

Действующей чемпионкой женского теннисного турнира в Цинциннати является польская теннисистка Ига Швёнтек, завоевавшая титул в августе 2025 года. В финале того розыгрыша она обыграла итальянку Жасмин Паолини.

После неожиданного вылета в третьем круге Уимблдона 4 июля Елена Рыбакина официально объявила, что берет паузу для отдыха, анализа кризиса в игре и полноценной подготовки к хард-сезону.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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