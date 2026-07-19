Елена Рыбакина собралась на турнир в США
Турнир в Цинциннати стартует 11 августа и продлится до 23 августа. Он станет одним из ключевых этапов подготовки к заключительному в сезоне турниру "Большого шлема" – US Open.
На днях казахстанка появилась в списке участниц соревнований. Помимо нее внушительность турниру придают и другие топовые теннисистки, включая Арину Соболенко, Игу Швёнтек, Коко Гауфф, Джессику Пегулу, Мирру Андрееву и Наоми Осаку.
Your 2026 Cincinnati Open players are here 👀#CincyTennis pic.twitter.com/Xz2bYPhnwh— Cincinnati Open (@CincyTennis) July 15, 2026
Действующей чемпионкой женского теннисного турнира в Цинциннати является польская теннисистка Ига Швёнтек, завоевавшая титул в августе 2025 года. В финале того розыгрыша она обыграла итальянку Жасмин Паолини.
После неожиданного вылета в третьем круге Уимблдона 4 июля Елена Рыбакина официально объявила, что берет паузу для отдыха, анализа кризиса в игре и полноценной подготовки к хард-сезону.