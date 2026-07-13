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Спорт

Рыбакина показала место своего отдыха после неудачи на "Уимблдоне-2026"

Теннис Новые Фотографии, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 15:49 Фото: Instagram/LenaRybakina
После завершения Открытого чемпионата Великобритании по теннису многие ведущие игроки мира взяли небольшой тайм-аут для отдыха и подготовки к заключительному Гранд слэму сезона – US Open, сообщает Zakon.kz.

В числе отдыхающих есть и вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, которая на своей странице в Instagram выложила фотографии и видеокадры с одного из побережий.

Как известно, лучшая теннисистка нашей страны недавно выступала на травяных кортах Лондона и не смогла пройти барьер третьего раунда "Уимблдона", проиграв бельгийке Элизе Мертенс – 6:7 (4:7), 1:6.

Рыбакина на старте данного турнира входила в список главных фавориток, однако прогнозы экспертов не оправдались.

Таким образом, Елена второй Гранд слэм подряд выбывает на ранней стадии. Немного ранее она во втором круге "Ролан Гаррос" уступила украинке Юлии Стародубцевой со счетом 6:3, 1:6, 6:7 (4:10).

Теперь чемпионка Australian Open-2026 начнет подготовку к Открытому чемпионату США.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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