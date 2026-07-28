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Спорт

Рыбакина назвала своего напарника по микст-турниру US Open-2026

Теннис Сетка US Open, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 11:50 Фото: Instagram/LenaRybakina
Определились имена дуэтов, которые сыграют в основной сетке смешанного парного разряда Открытого чемпионата США по теннису 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В этом звездном списке оказалась лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которой в предстоящем турнире будет помогать хозяин кортов и 10-я ракетка мира Тейлор Фритц.

Соперниками казахстано-американского дуэта будут гранды мирового тенниса.

Так, 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович сыграет в паре с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

По сетке еще можно заметить ряд интересных тандемов, которые могут показать не только шоу, но и прекрасную игру.

Зрители смогут насладиться матчами следующих пар:

  • Белинда Бенчич (Швейцария) и Флавио Коболли (Италия),
  • Каспер Рууд (Норвегия) и Ига Швентек (Польша),
  • россияне Диана Шнайдер и Даниил Медведев,
  • Мирра Андреева и Андрей Рублев.

Смешанный турнир US Open-2026 пройдет в течение двух дней, 25-26 августа. Восемь мест в сетке будут распределены по wild card, а еще две путевки разыграют в квалификации 24 августа.

Между тем в прошедшие выходные состоялись матчи 19-го тура КПЛ-2026, где приятно удивил актауский "Каспий", переигравший столичный "Женис" (3:2).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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