Рыбакина назвала своего напарника по микст-турниру US Open-2026

Определились имена дуэтов, которые сыграют в основной сетке смешанного парного разряда Открытого чемпионата США по теннису 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В этом звездном списке оказалась лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которой в предстоящем турнире будет помогать хозяин кортов и 10-я ракетка мира Тейлор Фритц.

Соперниками казахстано-американского дуэта будут гранды мирового тенниса.

Так, 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович сыграет в паре с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

По сетке еще можно заметить ряд интересных тандемов, которые могут показать не только шоу, но и прекрасную игру.

Зрители смогут насладиться матчами следующих пар:

Белинда Бенчич (Швейцария) и Флавио Коболли (Италия),

Каспер Рууд (Норвегия) и Ига Швентек (Польша),

россияне Диана Шнайдер и Даниил Медведев,

Мирра Андреева и Андрей Рублев.

Смешанный турнир US Open-2026 пройдет в течение двух дней, 25-26 августа. Восемь мест в сетке будут распределены по wild card, а еще две путевки разыграют в квалификации 24 августа.

Между тем в прошедшие выходные состоялись матчи 19-го тура КПЛ-2026, где приятно удивил актауский "Каспий", переигравший столичный "Женис" (3:2).