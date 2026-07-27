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Спорт

"Каспий" одержал сенсационную победу и влетел в топ-10 таблицы КПЛ-2026

Футбол Победа Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 09:52 Фото: Instagram/caspiy_fc
Поздно вечером 26 июля завершились матчи 19-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. В заключительном поединке актауский "Каспий" переиграл столичный "Женис" со счетом 3:2 и закрепился на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата страны, сообщает Zakon.kz.

Для западноказахстанского коллектива, который еще месяц назад находился в списке аутсайдеров КПЛ-2026, этот результат является настоящим прорывом.

Команда Ерлана Шойтымова за последние пять встреч в чемпионате республики не потерпела ни одного поражения: четыре победы и одна ничья.

Самая громкая из них была одержана недавно над "Ордабасы" из Шымкента (3:2). А теперь актауские футболисты оказались сильнее крепкого орешка сезона – "Жениса".

Стоит отметить, что в прошедшем 19-м туре был зафиксирован ряд интересных и неожиданных цифр, которые в основном показали аутсайдеры сезона.

И в первую очередь это касается павлодарского "Иртыша", обыгравшего на выезде "Улытау" (2:1).

Безусловно, все внимание болельщиков отечественного футбола накануне было приковано к центральному матчу 19-го тура, где "Кайрат" в упорной схватке одолел "Ордабасы".

Тем самым алматинская команда сдала первый из двух экзаменов на прочность. 29 июля подопечных Рафаэля Уразбахтина ждет битва с кипрской "Омонией" в рамках ответной встречи второго раунда Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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