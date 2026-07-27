"Каспий" одержал сенсационную победу и влетел в топ-10 таблицы КПЛ-2026
Для западноказахстанского коллектива, который еще месяц назад находился в списке аутсайдеров КПЛ-2026, этот результат является настоящим прорывом.
Команда Ерлана Шойтымова за последние пять встреч в чемпионате республики не потерпела ни одного поражения: четыре победы и одна ничья.
Самая громкая из них была одержана недавно над "Ордабасы" из Шымкента (3:2). А теперь актауские футболисты оказались сильнее крепкого орешка сезона – "Жениса".
Стоит отметить, что в прошедшем 19-м туре был зафиксирован ряд интересных и неожиданных цифр, которые в основном показали аутсайдеры сезона.
И в первую очередь это касается павлодарского "Иртыша", обыгравшего на выезде "Улытау" (2:1).
Безусловно, все внимание болельщиков отечественного футбола накануне было приковано к центральному матчу 19-го тура, где "Кайрат" в упорной схватке одолел "Ордабасы".
Тем самым алматинская команда сдала первый из двух экзаменов на прочность. 29 июля подопечных Рафаэля Уразбахтина ждет битва с кипрской "Омонией" в рамках ответной встречи второго раунда Лиги чемпионов УЕФА.