Неужели глава FIFA Инфантино хочет продать долю мундиаля частным инвесторам

Накануне вечером ряд информационных агентств выпустило информацию о том, что президент FIFA Джанни Инфантино планирует продать доли будущего чемпионата мира по футболу частным инвесторам, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Times, главный футбольный чиновник планеты рассматривает создание компаний, которые будут управлять главными мужскими и женскими турнирами FIFA – чемпионатом мира и клубным чемпионатом мира по футболу.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений этой темы, авторы проекта во время ЧМ-2026 консультировались с экспертами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

Реальность этой задумки уже подтвердили в FIFA, добавив, что инвестиционную группу может возглавит компания Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером, младшим братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

По плану данного проекта, каждая из 211-ти национальных ассоциаций и членов FIFA получит свою долю, стоимость которой может составить около 20 млн долларов.

Ассоциации смогут либо сохранить эту долю, либо продать ее, чтобы получить дополнительный доход.

Осуществление этой идей начнется после избрания Инфантино на новый срок президента FIFA. 56-летнего футбольного чиновника планируют назначить комиссаром новой компании.

Тем временем самый высокооплачиваемый баскетболист мира и абсолютный рекордсмен НБА Леброн Джеймс покинул "Лос-Анджелес Лейкерс".