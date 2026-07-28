Живая легенда НБА Леброн Джеймс стал игроком "Филадельфии Сиксерс"

Знаменитый американский баскетбольный клуб и трехкратный чемпион НБА "Филадельфия Севенти Сиксерс" объявил о подписании контракта с самым дорогостоящим форвардом планеты – Леброном Джеймсом, сообщает Zakon.kz.

41-летний форвард будет играть за "Сиксерс" в ближайшие два сезона, и за этот период его зарплата составит 8 млн долларов.

Последние шесть лет Джеймс защищал честь "Лос-Анджелес Лейкерс", который покинул месяц назад на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Леброн сыграл 59 матчей в регулярном чемпионате НБА, накапливая в среднем 21 очко, при этом совершал 5,9 подбора и 7,2 передачи.

А в 10 играх плей-офф он набирал в среднем 23,2 очка, 6,7 подбора и 7,3 передачи. Тогда "Лейкерс" добрались до второго раунда плей-офф, где были разгромлены "Оклахомой (0-4).

Предстоящий сезон станет для Джеймса 24-м в Лиге, что является абсолютным рекордом. Помимо этого он является лучшим снайпером в истории турнира с активом в 43 440 очков за карьеру.