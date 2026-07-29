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Спорт

УЕФА сделал жесткое заявление в адрес FIFA по вопросу продажи доли мундиаля

Футбол Заявление УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 13:56 Фото: Instagram/uefa
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление по поводу планов президента FIFA Джанни Инфантино продать доли чемпионата мира частным инвесторам, сообщает Zakon.kz.

Главный орган управления футболом Европы и некоторых регионов Азии, который объединяет в себе 55 национальных ассоциаций, резко отреагировал на намерения руководства FIFA.

УЕФА накануне выпустил специальный пресс-релиз, осуждая действия Джанни Инфантино.

"Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому с предельной серьезностью. Так же должны поступить все национальные футбольные ассоциации. Так же должны отнестись к этому все заинтересованные стороны: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и каждый, кому небезразлично будущее футбола. Душа и система управления футболом – это не тот актив, которым можно торговать, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получит финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола, и FIFA не вправе его продавать".Заявление УЕФА

История с продажей прав чемпионата мира по футболу началась вчера, после этого ряд СМИ опубликовали эту новость.

И первым на эту весть отреагировал УЕФА. При этом количество недовольных решением Инфантино увеличивается с каждым часом.

Здесь стоит заметить, что разборки между FIFA и УЕФА начались уже во время ЧМ-2026 в США.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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