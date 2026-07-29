УЕФА сделал жесткое заявление в адрес FIFA по вопросу продажи доли мундиаля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление по поводу планов президента FIFA Джанни Инфантино продать доли чемпионата мира частным инвесторам, сообщает Zakon.kz.

Главный орган управления футболом Европы и некоторых регионов Азии, который объединяет в себе 55 национальных ассоциаций, резко отреагировал на намерения руководства FIFA.

УЕФА накануне выпустил специальный пресс-релиз, осуждая действия Джанни Инфантино.

"Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому с предельной серьезностью. Так же должны поступить все национальные футбольные ассоциации. Так же должны отнестись к этому все заинтересованные стороны: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и каждый, кому небезразлично будущее футбола. Душа и система управления футболом – это не тот актив, которым можно торговать, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получит финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола, и FIFA не вправе его продавать". Заявление УЕФА

История с продажей прав чемпионата мира по футболу началась вчера, после этого ряд СМИ опубликовали эту новость.

И первым на эту весть отреагировал УЕФА. При этом количество недовольных решением Инфантино увеличивается с каждым часом.

Здесь стоит заметить, что разборки между FIFA и УЕФА начались уже во время ЧМ-2026 в США.