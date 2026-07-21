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Спорт

Почему глава УЕФА не принял участие в финале ЧМ-2026 по футболу

Футбол Бойкот УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 16:55 Фото: Instagram/kff_resmi
В ночь на 20 июля в рамках решающего матча чемпионата мира по футболу 2026 года в VIP-ложе для высокопоставленных гостей не было президента УЕФА Александера Чеферина, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Times, главный футбольный чиновник Европы, также занимающий должность вице-президента FIFA, должен был сидеть вместе с руководителями других ассоциаций и конфедераций, тем более что в финале играла сборная Испании, представляющая европейский континент.

Однако он отказался от посещения финального поединка ЧМ-2026 на фоне ситуации с отменой дисквалификации Фоларина Балогуна.

Как известно, нападающий сборной США принял участие в матче 1/8 финала мундиаля против Бельгии после отмены его дисквалификации, которую он получил в результате красной карточки во встрече с Боснией и Герцеговиной.

Шум вокруг этой истории поднялся после того, президент США Дональд Трамп лично вмешался в решение этого вопроса с главой FIFA Джанни Инфантино.

В руководстве Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили свое недовольство политическим вмешательством в проведение чемпионата мира.

Между тем накануне главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заплакал после финала ЧМ-2026 и объявил о вероятном скором уходе.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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