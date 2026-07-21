Почему глава УЕФА не принял участие в финале ЧМ-2026 по футболу
По сведениям The Times, главный футбольный чиновник Европы, также занимающий должность вице-президента FIFA, должен был сидеть вместе с руководителями других ассоциаций и конфедераций, тем более что в финале играла сборная Испании, представляющая европейский континент.
Однако он отказался от посещения финального поединка ЧМ-2026 на фоне ситуации с отменой дисквалификации Фоларина Балогуна.
Как известно, нападающий сборной США принял участие в матче 1/8 финала мундиаля против Бельгии после отмены его дисквалификации, которую он получил в результате красной карточки во встрече с Боснией и Герцеговиной.
Шум вокруг этой истории поднялся после того, президент США Дональд Трамп лично вмешался в решение этого вопроса с главой FIFA Джанни Инфантино.
В руководстве Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили свое недовольство политическим вмешательством в проведение чемпионата мира.
Между тем накануне главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заплакал после финала ЧМ-2026 и объявил о вероятном скором уходе.