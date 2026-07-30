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Спорт

Глава FIFA выступил с официальной речью насчет продажи прав мундиаля

Футбол Заявление FIFA, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 11:21 Фото: Instagram/Gianni_Infantino
Уже два дня мировая футбольная общественность выражает свое недовольство в отношении FIFA в связи с возможной продажей прав чемпионата мира по футболу частным инвесторам, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь критика направлена в адрес президента FIFA Джанни Инфантино, который сделал официальное заявление по этой ситуации.

"Это было всего лишь предложение, часть процесса консультаций, и, что важнее всего, это возможность, а не обязанность. Золотой шанс резко ускорить развитие футбола во всем мире. Но еще раз подчеркну: это всего лишь предложение, а не обязательство. Футбол не изменится, а фанаты будут только счастливее. Болельщики со всего мира получат неизмеримый выигрыш от этого потенциально революционного шага, потому что он преобразит футбол в их странах". Джанни Инфантино

При этом Инфантино отметил, что предложение направлено на раскрытие ранее неиспользованного коммерческого потенциала и все будет зависит от голосования всех 211 членов FIFA, а затем и одобрения Советом FIFA.

"Вся эта процедура требует дополнительных экспертизы и знаний, отличных от тех, что нужны для управления и развития самого спорта. Это позволит просто коммерциализировать и упорядочить все соревнования под эгидой FIFA – вместе со спонсорством, телетрансляциями, лицензированием и новыми проектами на благо 211 членов нашей ассоциаций". Джанни Инфантино

Говоря о 211 членах FIFA, Инфантино имел также ввиду и Казахстан. Днем ранее главный футбольный чиновник планеты предложил нашей стране 40 млн долларов за поддержку его проекта.

От руководителей казахстанского футбола никакого ответа пока не последовало.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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