Глава FIFA выступил с официальной речью насчет продажи прав мундиаля
Фото: Instagram/Gianni_Infantino
Уже два дня мировая футбольная общественность выражает свое недовольство в отношении FIFA в связи с возможной продажей прав чемпионата мира по футболу частным инвесторам, сообщает Zakon.kz.
В первую очередь критика направлена в адрес президента FIFA Джанни Инфантино, который сделал официальное заявление по этой ситуации.
"Это было всего лишь предложение, часть процесса консультаций, и, что важнее всего, это возможность, а не обязанность. Золотой шанс резко ускорить развитие футбола во всем мире. Но еще раз подчеркну: это всего лишь предложение, а не обязательство. Футбол не изменится, а фанаты будут только счастливее. Болельщики со всего мира получат неизмеримый выигрыш от этого потенциально революционного шага, потому что он преобразит футбол в их странах". Джанни Инфантино
При этом Инфантино отметил, что предложение направлено на раскрытие ранее неиспользованного коммерческого потенциала и все будет зависит от голосования всех 211 членов FIFA, а затем и одобрения Советом FIFA.
"Вся эта процедура требует дополнительных экспертизы и знаний, отличных от тех, что нужны для управления и развития самого спорта. Это позволит просто коммерциализировать и упорядочить все соревнования под эгидой FIFA – вместе со спонсорством, телетрансляциями, лицензированием и новыми проектами на благо 211 членов нашей ассоциаций". Джанни Инфантино
Говоря о 211 членах FIFA, Инфантино имел также ввиду и Казахстан. Днем ранее главный футбольный чиновник планеты предложил нашей стране 40 млн долларов за поддержку его проекта.
От руководителей казахстанского футбола никакого ответа пока не последовало.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript