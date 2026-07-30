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Спорт

Анчелотти высказался о проблемах и планах сборной Бразилии после ЧМ-2026

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 12:18 Фото: Instagram/brasil
Самая титулованная футбольная сборная мира – сборная Бразилии – на недавнем мундиале в очередной раз не смогла проявить свои лучшие качества, уступив в 1/8 финала турнира команде Норвегии со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

После ЧМ-2026 Карло Анчелотти и его подопечные получили массу критических высказываний в свой адрес за стиль игры и неудачу в масштабном турнире.

Итальянский специалист признает ошибки, но с другой стороны раскрыл кое-какие проблемы у пятикратных чемпионов мира.

"ЧМ-2026 знаменует собой конец поколения очень важных игроков – Неймара, Данило, Каземиро и всех тех, кому больше 30 лет. Качества нынешних футболистов не подходят для игры, которая основана на владении мячом. Когда есть такие игроки, как Винисиус, Эндрик, Эстевао и Рафинья, не нужно играть во владение. Нужно показывать вертикальный футбол. Стиль игры основан на способностях игроков. Если появятся новые исполнители, к примеру, очень качественный полузащитник, то тогда, конечно, можно играть в футбол, основанный на владении мячом".Карло Анчелотти

Опытный наставник также добавил, что после поражения важно уделить время размышлениям, попытаться прийти в себя, тщательно проанализировать произошедшее и внимательно обдумать будущее.

"После мундиаля предпочел поехать к семье, чтобы отдохнуть, восстановиться и подумать, как дальше попытаться улучшить ситуацию и спланировать будущее для новой команды. Это был непростой период из-за грусти и разочарования от поражения. У тебя нет времени, как в клубе, чтобы отреагировать и восстановиться. И поражение затягивается надолго. Так было в те дни. Но сейчас мы вернулись к работе, к оценкам, к размышлениям о создании новой команды с молодыми игроками. Так что, я думаю, это будет интересный процесс". Карло Анчелотти

Помимо экспертов и журналистов бразильская сборная недавно заработала порцию критики и от президента страны.

Между тем звезда "пентакампионов" и клуба "Сантос" Неймар накануне попал в комичную ситуацию, когда игроки соперничающей команда чуть не раздели его догола.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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