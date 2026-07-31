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Спорт

Казахстан и остальные 54 члена УЕФА готовят бойкот по отношению FIFA

Футбол Бойкот УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 11:00 Фото: Instagram/Gianni_Infantino
Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА), куда входит и Казахстан, собирается бойкотировать чемпионат мира в знак протеста против проекта FIFA продать права на турнир частным инвесторам, сообщает Zakon.kz.

Подобное решение члены УЕФА приняли накануне на своем внеочередном собрании. Европейские сборные не будут выступать на турнирах Международной федерации футбола как в мужских, так и женских соревнованиях, если FIFA начнет реализацию своих планов.

"Мы единогласно и недвусмысленно отвергаем предложение FIFA о передаче прав собственности на ЧМ и другие соревнования FIFA частным инвесторам. Мундиаль нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Он создавался поколениями игроков, национальных сборных и болельщиков на всех континентах. Ни одна его часть никогда не должна быть отдана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается". Заявление УЕФА

Стоит отметить, что 55 этих национальных ассоциаций составляют 25% всех членов FIFA, при этом многие из них являются футбольными державами мира.

"Предложение такой огромной важности для футбола было подготовлено втайне и почти доведено до утверждения без каких-либо серьезных консультаций с теми, кому доверено управление игрой, безответственно и недопустимо. Это не просто серьезный провал руководства, но и прямой отказ FIFA от выполнения своих обязанностей хранителя мирового футбола. Национальным ассоциациям по всему миру сейчас предъявлен ультиматум: либо принять необратимый захват величайших соревнований футбола, либо столкнуться с последствиями. Это не "демократическое решение", а управление через запугивание – акт принуждения, недостойный института, которому доверено попечительство над мировой игрой. Однако наше противодействие выходит далеко за рамки процедуры". Заявление УЕФА

Таким образом, члены УЕФА единогласно отвергли предложение FIFA о продаже прав на чемпионат мира.

"Как только инвесторы получат доли собственности в соревнованиях FIFA, футбол изменится навсегда. Коммерческая отдача станет постоянным обязательством. Ожидания инвесторов превратятся в ежедневное давление. С этого момента каждое решение по международному календарю, каждое решение по формату соревнований и каждое решение, определяющее будущее футбола, будет приниматься уже не исходя из интересов самой игры, а исходя из интересов акционеров. Эта модель не имеет места в мировом футболе. Будущее футбола не может быть продиктовано ожиданиями тех, чья главная обязанность – максимизация финансовой отдачи. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков не могут быть подчинены интересам инвесторов. Футбол не имеет права закладывать свое будущее ради финансовой выгоды". Заявление УЕФА

В случае невыполнения своих условий члены УЕФА заявили о готовности отказаться от участия во всех главных турнирах под эгидой FIFA.

"Ни у кого нет морального права продавать то, что ему доверено лишь на хранение для следующего поколения. Никто не должен питать иллюзий: УЕФА и его национальные ассоциации будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью. Бывают моменты, когда институты оценивают не по тому, на что они готовы согласиться, а по тому, что они отказываются предать. Сейчас именно такой момент. Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать. У Европы есть голос, футбол не будет продаваться".Заявление УЕФА

История с продажей прав чемпионата мира внешним инвесторам раскрылась только на днях. FIFA предложил своим членам по 40 млн долларов и поставил ультиматум.

А накануне главный футбольный чиновник мира Джанни Инфантино выступил с официальной речью с разъяснениями по поводу этой ситуации.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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