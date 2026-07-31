Казахстан и остальные 54 члена УЕФА готовят бойкот по отношению FIFA
Подобное решение члены УЕФА приняли накануне на своем внеочередном собрании. Европейские сборные не будут выступать на турнирах Международной федерации футбола как в мужских, так и женских соревнованиях, если FIFA начнет реализацию своих планов.
"Мы единогласно и недвусмысленно отвергаем предложение FIFA о передаче прав собственности на ЧМ и другие соревнования FIFA частным инвесторам. Мундиаль нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Он создавался поколениями игроков, национальных сборных и болельщиков на всех континентах. Ни одна его часть никогда не должна быть отдана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается". Заявление УЕФА
Стоит отметить, что 55 этих национальных ассоциаций составляют 25% всех членов FIFA, при этом многие из них являются футбольными державами мира.
"Предложение такой огромной важности для футбола было подготовлено втайне и почти доведено до утверждения без каких-либо серьезных консультаций с теми, кому доверено управление игрой, безответственно и недопустимо. Это не просто серьезный провал руководства, но и прямой отказ FIFA от выполнения своих обязанностей хранителя мирового футбола. Национальным ассоциациям по всему миру сейчас предъявлен ультиматум: либо принять необратимый захват величайших соревнований футбола, либо столкнуться с последствиями. Это не "демократическое решение", а управление через запугивание – акт принуждения, недостойный института, которому доверено попечительство над мировой игрой. Однако наше противодействие выходит далеко за рамки процедуры". Заявление УЕФА
Таким образом, члены УЕФА единогласно отвергли предложение FIFA о продаже прав на чемпионат мира.
"Как только инвесторы получат доли собственности в соревнованиях FIFA, футбол изменится навсегда. Коммерческая отдача станет постоянным обязательством. Ожидания инвесторов превратятся в ежедневное давление. С этого момента каждое решение по международному календарю, каждое решение по формату соревнований и каждое решение, определяющее будущее футбола, будет приниматься уже не исходя из интересов самой игры, а исходя из интересов акционеров. Эта модель не имеет места в мировом футболе. Будущее футбола не может быть продиктовано ожиданиями тех, чья главная обязанность – максимизация финансовой отдачи. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков не могут быть подчинены интересам инвесторов. Футбол не имеет права закладывать свое будущее ради финансовой выгоды". Заявление УЕФА
В случае невыполнения своих условий члены УЕФА заявили о готовности отказаться от участия во всех главных турнирах под эгидой FIFA.
"Ни у кого нет морального права продавать то, что ему доверено лишь на хранение для следующего поколения. Никто не должен питать иллюзий: УЕФА и его национальные ассоциации будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью. Бывают моменты, когда институты оценивают не по тому, на что они готовы согласиться, а по тому, что они отказываются предать. Сейчас именно такой момент. Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать. У Европы есть голос, футбол не будет продаваться".Заявление УЕФА
История с продажей прав чемпионата мира внешним инвесторам раскрылась только на днях. FIFA предложил своим членам по 40 млн долларов и поставил ультиматум.
А накануне главный футбольный чиновник мира Джанни Инфантино выступил с официальной речью с разъяснениями по поводу этой ситуации.