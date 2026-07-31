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Спорт

УЕФА готова запустить свою версию чемпионата мира из-за скандала с FIFA

Футбол Свой ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 14:13 Фото: Instagram/uefa
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне разногласий с FIFA может активировать концепцию своего мундиаля – Глобальной лиги наций c участием 56-ти сборных. Этот проект был задуман еще девять лет назад, сообщает Zakon.kz.

Руководители европейских футбольных ассоциаций разработали план, по которому могут провести свой чемпионата мира.

На такой шаг УЕФА собирается пойти после того, как FIFA планирует продать права на турнир частным инвесторам.

Этот проект под названием "Глобальная лиги наций" был разработан еще в 2017 году. Это финальный турнир на восемь команд, где будут региональные отборочные этапы.

Данные соревнования планировали проводит в нечетные годы, когда нет ни чемпионата Европы и мундиаля. Но тогда проект был заморожен, так как президент FIFA Джанни Инфантино настоял на запуске расширенного клубного чемпионата мира.

Тем самым УЕФА из-за последних разборок сделал второй решительный шаг по отношению к вышестоящему футбольному органу.

Чуть ранее европейские футбольные функционеры высказались о бойкоте предстоящего чемпионата мира.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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