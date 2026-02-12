#Казахстан в сравнении
Спорт

УЕФА вновь отметил звезду "Кайрата"

вратарь Темирлан Анарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 12:57 Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собрал лучшие сейвы общего этапа Лиги чемпионов. В топ-10 попал звездный вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков, сообщает Zakon.kz.

Так, в десятку лучших вошли голкиперы:

  • "Спортинга" Руи Силва в матче против "Ювентуса";
  • "Арсенала" Давид Райя – против "Олимпиакоса";
  • "Тоттенхэма" Гильермо Викарио – против "Монако";
  • "Баварии" Йонас Урбиг – против "ПСВ";
  • "Брюгге" Нордин Юкерс – против "Баварии";
  • "Буде-Глимта" Никита Хайкин – против "Боруссии";
  • "Кайрата" Темирлан Анарбеков – против "Копенгагена";
  • "Аякса" Ремко Пасвер – против "Галатасарая";
  • "Байера" Марк Флеккен – против "Манчестер Сити";
  • "Аталанты" Марко Карнесекки – против "Пари Сен-Жермен".

Под публикацией сбежались казахстанцы, которые подчеркнули, что лучший – это Анарбеков:

  • "Анарбеков лучший".
  • "Комментируют одни казахи".
  • "Темирлан Анарбеков, ты – лучший".
  • "Действительно, в комментариях одни казахи".
  • "Анарбеков – огонь! Топ-клубы, куда вы смотрите?"
  • "Уже хотел возмутиться, что нет нашего Темирлана".
  • "Не забывают про нашего Темирлана. Он вписан в историю".
  • "Я по количеству лайков понял, что в списке есть казахстанец".

10 декабря 2025 года после матча "Кайрат" – "Олимпиакос" Темирлан Анарбеков получил награду УЕФА, став лучшим игроком встречи. Позднее 22-летний казахстанец вошел в число лучших голкиперов Лиги чемпионов.

