УЕФА вновь отметил звезду "Кайрата"
Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собрал лучшие сейвы общего этапа Лиги чемпионов. В топ-10 попал звездный вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков, сообщает Zakon.kz.
Так, в десятку лучших вошли голкиперы:
- "Спортинга" Руи Силва в матче против "Ювентуса";
- "Арсенала" Давид Райя – против "Олимпиакоса";
- "Тоттенхэма" Гильермо Викарио – против "Монако";
- "Баварии" Йонас Урбиг – против "ПСВ";
- "Брюгге" Нордин Юкерс – против "Баварии";
- "Буде-Глимта" Никита Хайкин – против "Боруссии";
- "Кайрата" Темирлан Анарбеков – против "Копенгагена";
- "Аякса" Ремко Пасвер – против "Галатасарая";
- "Байера" Марк Флеккен – против "Манчестер Сити";
- "Аталанты" Марко Карнесекки – против "Пари Сен-Жермен".
Под публикацией сбежались казахстанцы, которые подчеркнули, что лучший – это Анарбеков:
- "Анарбеков лучший".
- "Комментируют одни казахи".
- "Темирлан Анарбеков, ты – лучший".
- "Действительно, в комментариях одни казахи".
- "Анарбеков – огонь! Топ-клубы, куда вы смотрите?"
- "Уже хотел возмутиться, что нет нашего Темирлана".
- "Не забывают про нашего Темирлана. Он вписан в историю".
- "Я по количеству лайков понял, что в списке есть казахстанец".
10 декабря 2025 года после матча "Кайрат" – "Олимпиакос" Темирлан Анарбеков получил награду УЕФА, став лучшим игроком встречи. Позднее 22-летний казахстанец вошел в число лучших голкиперов Лиги чемпионов.
