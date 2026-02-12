УЕФА вновь отметил звезду "Кайрата"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собрал лучшие сейвы общего этапа Лиги чемпионов. В топ-10 попал звездный вратарь футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков, сообщает Zakon.kz.

Так, в десятку лучших вошли голкиперы:

"Спортинга" Руи Силва в матче против "Ювентуса";

"Арсенала" Давид Райя – против "Олимпиакоса";

"Тоттенхэма" Гильермо Викарио – против "Монако";

"Баварии" Йонас Урбиг – против "ПСВ";

"Брюгге" Нордин Юкерс – против "Баварии";

"Буде-Глимта" Никита Хайкин – против "Боруссии";

"Кайрата" Темирлан Анарбеков – против "Копенгагена";

"Аякса" Ремко Пасвер – против "Галатасарая";

"Байера" Марк Флеккен – против "Манчестер Сити";

"Аталанты" Марко Карнесекки – против "Пари Сен-Жермен".

Под публикацией сбежались казахстанцы, которые подчеркнули, что лучший – это Анарбеков:

"Анарбеков лучший".

"Комментируют одни казахи".

"Темирлан Анарбеков, ты – лучший".

"Действительно, в комментариях одни казахи".

"Анарбеков – огонь! Топ-клубы, куда вы смотрите?"

"Уже хотел возмутиться, что нет нашего Темирлана".

"Не забывают про нашего Темирлана. Он вписан в историю".

"Я по количеству лайков понял, что в списке есть казахстанец".

10 декабря 2025 года после матча "Кайрат" – "Олимпиакос" Темирлан Анарбеков получил награду УЕФА, став лучшим игроком встречи. Позднее 22-летний казахстанец вошел в число лучших голкиперов Лиги чемпионов.