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Спорт

Некоторые города США требуют от FIFA обещанные выплаты после ЧМ-2026

Футбол Претензии США, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 14:53 Фото: Instagram/fifaworldcup
Завершение Чемпионата мира по футболу 2026 года обернулось для его организаторов неприятными последствиями. Мировая общественность требует ухода главы FIFA Джанни Инфантино, плюс ряд американских городов просят выплатить ранее обещанные суммы за проведение турнира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Athletic, руководство FIFA неоднократно обещало представителям городов-организаторов турнира, что каждый из них получит по одному миллиону долларов.

Эти деньги должны были уйти на развитие футбольной инфраструктуры и реализацию социальных проектов, однако суммы до сих пор не поступили.

Но, как оказывается, обещание FIFA не было закреплено юридически. Аналогичные выплаты были ранее предусмотрены для 11 американских городов, принимавших КЧМ-2025.

За последние три года доходы главного футбольного органа мира превысили 15 млрд долларов.

Матчи прошедшего мундиаля прошли в 16 городах США, Мексики и Канады.

Победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, одолевшая в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

А сегодня вечером на корты Торонто (Канада) выйдет Елена Рыбакина, чтобы сыграть стартовый матч женского "Мастерса".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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