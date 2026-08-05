Некоторые города США требуют от FIFA обещанные выплаты после ЧМ-2026
Как пишет The Athletic, руководство FIFA неоднократно обещало представителям городов-организаторов турнира, что каждый из них получит по одному миллиону долларов.
Эти деньги должны были уйти на развитие футбольной инфраструктуры и реализацию социальных проектов, однако суммы до сих пор не поступили.
Но, как оказывается, обещание FIFA не было закреплено юридически. Аналогичные выплаты были ранее предусмотрены для 11 американских городов, принимавших КЧМ-2025.
За последние три года доходы главного футбольного органа мира превысили 15 млрд долларов.
Матчи прошедшего мундиаля прошли в 16 городах США, Мексики и Канады.
Победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, одолевшая в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.
А сегодня вечером на корты Торонто (Канада) выйдет Елена Рыбакина, чтобы сыграть стартовый матч женского "Мастерса".