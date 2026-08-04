Рыбакина узнала первую соперницу на женском "Мастерсе" в Торонто

На хардовом покрытии канадского Торонто стартовали игры представительного турнира из серии WTA 1000, где второй номер посева получила лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка мира из-за высокого рейтинга пропускает стартовый круг этих соревнований и вступает в борьбу только с 1/64 финала.

И к этому часу уже определилась первая соперница Рыбакиной на канадском "Мастерсе" – ею стала Дарья Касаткина (№68 WTA), ныне представляющая Австралию.

Точное время проведения матча между этими теннисистками организаторы объявят чуть позже.

Здесь стоит отметить, что для казахстанки этот турнир может быть "очередным историческим". Уже несколько месяцев Елена никак не может добраться до статуса первой ракетки планеты: мешают неудачи на турнирах, ну и, конечно, главная конкурентка Арина Соболенко не хочет подпускать к себе.

Двух сильнейших спортсменок WTA-Тура сейчас разделяет почти 500 очков. Чтобы стать королевой мирового женского тенниса, Рыбакиной надо выиграть состязания в Торонто, а Соболенко может потерять свой трон в случае вылета на ранней стадии этих соревнований.

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