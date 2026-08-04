#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Спорт

Рыбакина узнала первую соперницу на женском "Мастерсе" в Торонто

Теннис Соперник Торонто, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 12:25 Фото: Instagram/nbotoronto
На хардовом покрытии канадского Торонто стартовали игры представительного турнира из серии WTA 1000, где второй номер посева получила лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка мира из-за высокого рейтинга пропускает стартовый круг этих соревнований и вступает в борьбу только с 1/64 финала.

И к этому часу уже определилась первая соперница Рыбакиной на канадском "Мастерсе" – ею стала Дарья Касаткина (№68 WTA), ныне представляющая Австралию.

Точное время проведения матча между этими теннисистками организаторы объявят чуть позже.

Здесь стоит отметить, что для казахстанки этот турнир может быть "очередным историческим". Уже несколько месяцев Елена никак не может добраться до статуса первой ракетки планеты: мешают неудачи на турнирах, ну и, конечно, главная конкурентка Арина Соболенко не хочет подпускать к себе.

Двух сильнейших спортсменок WTA-Тура сейчас разделяет почти 500 очков. Чтобы стать королевой мирового женского тенниса, Рыбакиной надо выиграть состязания в Торонто, а Соболенко может потерять свой трон в случае вылета на ранней стадии этих соревнований.

Между тем легендарный итальянский футбольный клуб "Ювентус" на днях приобрел звездного французского нападающего ПСЖ – Коло-Муани.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Теннис Сетка Цинцинатти
17:24, 06 августа 2025
Рыбакина узнала первых соперниц по женскому "Мастерсу" в Цинциннати
Теннис Победа Дубай
21:24, 17 февраля 2026
Елена Рыбакина за один час прошла в третий раунд "Мастерса" в Дубае
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на Мастерсе в Дубае
16:41, 19 февраля 2024
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на "Мастерсе" в ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен состав сборной Казахстана на молодёжный чемпионат мира по лёгкой атлетике
13:32, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана на молодёжный чемпионат мира по лёгкой атлетике
Появились новости о строительстве стадиона в Алматы на 45 тысяч мест
13:16, Сегодня
Появились новости о ходе строительства стадиона в Алматы на 45 тысяч мест
Тимур Пирназаров
12:58, Сегодня
Казахстанский боксёр Пирназаров проведёт бой с опытным американцем Киддом в Майами
Где можно будет посмотреть матч &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot; в Лиге чемпионов
12:41, Сегодня
Где можно будет посмотреть матч "Левски" – "Кайрат" в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: