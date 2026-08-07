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Спорт

Топовая теннисистка поддержала транс-сообщество и честность в женском спорте

Гендерный тест WTA, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 06:39 Фото: j48tennis
Американская теннисистка Коко Гауфф заявила, что поддерживает транс-сообщество, однако считает важным учитывать вопросы справедливости в женском спорте, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22-летняя спортсменка рассказала 6 августа на пресс-конференции во время турнира National Bank Open в Торонто. Так, занимающая четвертую строчку рейтинга WTA ответила на вопрос о новой политике WTA, предусматривающей генетическое тестирование игроков.

Поводом для вопроса стала новая политика WTA, согласно которой все участницы должны пройти однократное генетическое тестирование для подтверждения биологического пола. Организация заявила, что цель процедуры – обеспечить ясность правил и при этом относиться ко всем спортсменкам с уважением.

Гауфф подчеркнула, что понимает причины введения новых правил, однако считает, что дискуссия вокруг участия трансгендерных спортсменок привела к росту негативного отношения к транс-сообществу. Ее слова приводит Tennisuptodate.

"Я понимаю логику этого решения. Но мне кажется, что такие разговоры вызвали много неприязни по отношению к транс-сообществу, и мне это не нравится", – сказала теннисистка.

По словам Гауфф, в вопросе участия трансгендерных спортсменок в женских соревнованиях необходимо учитывать биологические различия и одновременно избегать использования этой темы для атак на людей.

"Я согласна с тем, что нужно защищать справедливость в женском спорте. Но мне также не нравится, что это становится поводом для нападок на транс-сообщество", – подчеркнула она.

Ранее свои позиции по данной теме озвучили первая ракетка мира Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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