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Байден заявил о важности поддержки женского спорта

США, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 08:05 Фото: Instagram/potus
Джо Байден встретился в Белом доме с чемпионом WNBA – командой Las Vegas Aces, где заявил о важности поддержки женского спорта, сообщает Zakon.kz.

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9 мая президент США Джо Байден принял в Белом доме действующего чемпиона женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) команду Las Vegas Aces, отметив "знаменательный год" для женского баскетбола.

"Это важно для девочек и женщин, которые наконец-то увидели, что они представлены, – сказал Байден. – Это важно для всех американцев. Вот почему как страна мы должны поддерживать женский спорт".

Спортсменки вручили Байдену и вице-президенту Камале Харрис игровые майки команды.

"Выпускай меня, тренер! Я готов играть!" – воскликнул Байден принимая подарок.

При этом с начала 2024 года президент США Джо Байден, выступая на публике, оговорился 148 раз.

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