Рыбакина не сбавляет темп: новая победа в Канаде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000, который проходит в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче третьего круга вторая ракетка мира встретилась с американкой Энн Ли, занимающей 31-е место в рейтинге WTA.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась победой Рыбакиной в двух сетах – 6:2, 7:5. Для теннисисток это был первый очный матч.

За выход в четвертьфинал казахстанка сыграет с победительницей противостояния между россиянкой Людмилой Самсоновой и представительницей Австралии Майей Джойнт.

Турнир WTA 1000 в Торонто проходит со 2 по 13 августа и является одним из ключевых этапов подготовки теннисисток к US Open. Призовой фонд соревнований превышает 7,4 млн долларов.

Ранее Рыбакина высказалась о новом требовании WTA.