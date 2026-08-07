Рыбакина стала автором уникального достижения на турнирах WTA 1000

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала единственной теннисисткой, которая дошла как минимум до 1/8 финала на всех семи турнирах категории WTA-1000 в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет статистический сервис Opta, 7 августа, Рыбакина обыграла американку Энн Ли со счетом 6:2, 7:5 в игре третьего круга "тысячника" в Торонто (Канада).

До этого Рыбакина также вышла в 1/8 финала на турнирах категории WTA-1000 в Дохе (Катар), Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США), Майами (США), Мадриде (Испания) и Риме (Италия).

В следующем круге турнира Елена встретится с победительницей встречи между россиянкой Людмилой Самсоновой и австралийкой Майей Джойнт.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования – 7 433 076 долларов (около 3,5 миллиарда тенге).

Ранее мы писали о том, что Рыбакина высказалась о новом требовании WTA.