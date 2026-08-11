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Спорт

Выдержит ли натиск трех крупных футбольных ассоциаций глава FIFA Инфантино

Футбол Поддержка ассоциаций , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:55 Фото: Instagram/Gianni_Infantino
Скандальные разборки УЕФА и ее союзников с президентом FIFA Джанни Инфантино продолжаются и набирают новые обороты. Эксперты уже подсчитали, сколько голосов может собрать оппозиция в "войне" против швейцарца, сообщает Zakon.kz.

К этому часу Европа, Азия и КОНКАКАФ пока образовали временный блок из 136 голосов против Инфантино.

Но у главного футбольного чиновника мира за последние дни появились неслабые сторонники. К примеру, Мексика и Катар заявили о своей поддержке президента FIFA, на сторону которого также встали представители КОНМЕБОЛ и Африки.

Как известно, выборы нового главы FIFA пройдут в марте 2027 года в Марокко.

Футбол Спор Сторон, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:55

Фото: Instagram/Gianni_Infantino

В настоящее время в мировом футбольном сообществе состоят 211 ассоциаций-членов, и все они обладают правом голоса и равным весом. Для избрания нового президента требуется простое большинство голосов, то есть 106 подписей "за".

Если посчитать цифры, то 55 ассоциаций УЕФА действуют пока слаженно, но в Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и КОНКАКАФ уже появились некоторые трещины, речь идет о Мексике и Катаре.

Еще две другие организации поддерживают Инфантино, это КОНМЕБОЛ и КАФ, которые вместе имеют 64 голоса.

ОФК (футбольная конфедерация Океании), имеющая 11 голосов, пока не указала, на чьей стороне она находится в этом споре.

Футбол Спор Сторон, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:55

Фото: Instagram/Gianni_Infantino

Процесс выборов президента FIFA начинается 19 ноября, когда истекает срок регистрации. Кандидату необходима официальная поддержка как минимум четырех ассоциаций.

Инфантино на данный момент является единственным заявленным кандидатом на выборах и баллотируется на свой третий и последний срок, согласно уставу FIFA.

В качестве возможного соперника упоминается имя канадца Виктора Монтальяни – президента КОНКАКАФ.

На прошлой неделе УЕФА не простил Джанни Инфантино за его план продажи прав чемпионата мира частным инвесторам и продолжил акцию бойкота будущего мундиаля.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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