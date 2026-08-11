Выдержит ли натиск трех крупных футбольных ассоциаций глава FIFA Инфантино

Скандальные разборки УЕФА и ее союзников с президентом FIFA Джанни Инфантино продолжаются и набирают новые обороты. Эксперты уже подсчитали, сколько голосов может собрать оппозиция в "войне" против швейцарца, сообщает Zakon.kz.

К этому часу Европа, Азия и КОНКАКАФ пока образовали временный блок из 136 голосов против Инфантино.

Но у главного футбольного чиновника мира за последние дни появились неслабые сторонники. К примеру, Мексика и Катар заявили о своей поддержке президента FIFA, на сторону которого также встали представители КОНМЕБОЛ и Африки.

Как известно, выборы нового главы FIFA пройдут в марте 2027 года в Марокко.

В настоящее время в мировом футбольном сообществе состоят 211 ассоциаций-членов, и все они обладают правом голоса и равным весом. Для избрания нового президента требуется простое большинство голосов, то есть 106 подписей "за".

Если посчитать цифры, то 55 ассоциаций УЕФА действуют пока слаженно, но в Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и КОНКАКАФ уже появились некоторые трещины, речь идет о Мексике и Катаре.

Еще две другие организации поддерживают Инфантино, это КОНМЕБОЛ и КАФ, которые вместе имеют 64 голоса.

ОФК (футбольная конфедерация Океании), имеющая 11 голосов, пока не указала, на чьей стороне она находится в этом споре.

Процесс выборов президента FIFA начинается 19 ноября, когда истекает срок регистрации. Кандидату необходима официальная поддержка как минимум четырех ассоциаций.

Инфантино на данный момент является единственным заявленным кандидатом на выборах и баллотируется на свой третий и последний срок, согласно уставу FIFA.

В качестве возможного соперника упоминается имя канадца Виктора Монтальяни – президента КОНКАКАФ.

На прошлой неделе УЕФА не простил Джанни Инфантино за его план продажи прав чемпионата мира частным инвесторам и продолжил акцию бойкота будущего мундиаля.