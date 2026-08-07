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Спорт

УЕФА не простил Инфантино и продолжил акцию бойкота чемпионата мира

Футбол Бойкот УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 13:21 Фото: Instagram/Gianni_Infantino
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не прекратит бойкот турниров FIFA, несмотря на то, что ее президент Джанни Инфантино на днях принес извинения и отозвал проект продажи прав мирового первенства частным инвесторам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, УЕФА не намерен отказываться от своих планов бойкотировать все турниры под эгидой FIFA из-за попытки продажи прав на мундиаль.

На прошлой неделе высший футбольный орган мира планировал создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота чемпионата мира. Вдобавок FIFA принесла извинения за подобный поступок.

Несмотря на отказ от этой инициативы, УЕФА все же заявил об утрате доверия к руководству FIFA. Ряд футбольных ассоциаций отозвали письма в поддержку переизбрания Инфантино на выборах в 2027 году.

"Ассоциации-члены УЕФА предельно четко разъяснили условия, связанные с неучастием в турнирах FIFA. Во-первых, предложения о распродаже крупных соревнований должны были быть отозваны, а во-вторых, необходимы гарантии, что подобные попытки исказить суть игры больше никогда не повторятся. Эти условия не были выполнены". Заявление УЕФА

Тем временем ФК "Тобыл" не смог сотворить чуда и был разгромлен в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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