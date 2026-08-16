Ислам Махачев победил Иэна Гэрри и защитил титул чемпиона UFC

16 августа 2026 года Ислам Махачев победил ирландца Иэна Гэрри и успешно защитил пояс чемпиона UFC в полусреднем весе, сообщает Zakon.kz.

Поединок стал главным событием турнира UFC 330, который прошел 16 августа в Филадельфии.

Бой продлился все пять раундов. По их итогам судьи единогласно отдали победу Махачеву.

Для российского бойца эта победа стала 29-й в профессиональной карьере при одном поражении. В предыдущем поединке на UFC 322 в Нью-Йорке Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену.

На счету Иэна Гэрри теперь 17 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

Ранее казахстанец Дияр Нургожай нокаутом выиграл второй поединок в UFC.