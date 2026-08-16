Ислам Махачев победил Иэна Гэрри и защитил титул чемпиона UFC
Фото: ufc.ru
16 августа 2026 года Ислам Махачев победил ирландца Иэна Гэрри и успешно защитил пояс чемпиона UFC в полусреднем весе, сообщает Zakon.kz.
Поединок стал главным событием турнира UFC 330, который прошел 16 августа в Филадельфии.
Бой продлился все пять раундов. По их итогам судьи единогласно отдали победу Махачеву.
Для российского бойца эта победа стала 29-й в профессиональной карьере при одном поражении. В предыдущем поединке на UFC 322 в Нью-Йорке Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену.
На счету Иэна Гэрри теперь 17 побед и два поражения в смешанных единоборствах.
Ранее казахстанец Дияр Нургожай нокаутом выиграл второй поединок в UFC.
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