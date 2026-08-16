#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
464.02
536.18
5.54
Спорт

Соня Жиенбаева покоряет испанскую публику вторым титулом кряду за неделю

Теннис Победа Титул, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 16:50 Фото: Instagram/sonja.zhiy
16 августа 2026 года член женской сборной Казахстана по теннису Соня Жиенбаева (№738 WTA) стала чемпионкой турнира серии World Tennis Tour Women 35 в испанском городе Виго. Неделю назад она первенствовала на WTT 75 в Оренсе (Испания), сообщает Zakon.kz.

20-летняя казахстанка в упорном финале турнира W35 сумела обыграть китаянку Юфей Рен (№332 WTA) за 1 час и 44 минуты – 7:6 (8:6), 7:5.

Это была ее пятая подряд победа на этих соревнованиях в одиночном разряде. Все началось в начале недели, когда она в первом круге была сильнее третьей сеяной, Юлию Страпловой (№207 WTA) из Чехии – 6:3, 6:4.

Во втором круге Жиенбаева сотворила камбэк и победила опытную россиянку, а заодно своего партнера по парным играм Екатерину Яшину (№516 WTA) – 2:6, 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Соня переиграла еще одну россиянку Дарью Хомуцианскую (№296 WTA) – 6:1, 6:4.

За путевку в полуфинал данных соревнований казахстанская теннисистка одолела шестую сеяную Матильде Йорге (№272 WTA) из Португалии.

Как можно заметить, все пять соперниц Жиенбаевой намного выше стоят в рейтинга, чем она сама.

На кортах Виго, наша спортсменка блестяще выступила как в одиночке, так и в парных играх. Вчера она в дуэте с Екатериной Яшиной стала вице-чемпионкой этих состязаний.

Таким образом в копилке нашей 20-летней теннисистки уже набралось пять титулов, четыре из которых добыты в одиночном разряде, один в парных состязаниях.

Неделю назад "квалифайер" Жиенбаева сенсационно и впервые выиграла турнир W75 в Испании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Теннис Взлет Рейтинг
17:49, 13 августа 2026
Жиенбаева творит чудеса на турнирах ITF и взлетает в мировом рейтинге
Соня Жиенбаева
17:18, 14 апреля 2024
Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева выиграла первый титул во взрослом туре
Теннис Титул Испании
16:20, 09 августа 2026
"Квалифайер" Жиенбаева сенсационно и впервые выиграла турнир W75 в Испании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Соня Жиенбаева
16:44, Сегодня
Соня Жиенбаева выиграла турнир в W35 в Испании по теннису
Еркебулан Анапия
16:28, Сегодня
Титулованный казах Анапия неожиданно уступил азербайджанскому борцу на чемпионате мира
Борьба
16:18, Сегодня
Борец из Казахстана Тагаев разгромно проиграл иранцу Неметзадеху на ЧМ-2026
Ислам Махачев
15:42, Сегодня
Президент UFC отреагировал на поединок Ислама Махачева и Иэна Гэрри
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: