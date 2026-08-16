Соня Жиенбаева покоряет испанскую публику вторым титулом подряд за неделю

16 августа 2026 года член женской сборной Казахстана по теннису Соня Жиенбаева (№738 WTA) стала чемпионкой турнира серии World Tennis Tour Women 35 в испанском городе Виго. Неделю назад она первенствовала на WTT 75 в Оренсе (Испания), сообщает Zakon.kz.

20-летняя казахстанка в упорном финале турнира W35 сумела обыграть китаянку Юфей Рен (№332 WTA) за 1 час и 44 минуты – 7:6 (8:6), 7:5.

Это была ее пятая подряд победа на этих соревнованиях в одиночном разряде. Все началось в начале недели, когда она в первом круге была сильнее третьей сеяной, Юлию Страпловой (№207 WTA) из Чехии – 6:3, 6:4.

Во втором круге Жиенбаева сотворила камбэк и победила опытную россиянку, а заодно своего партнера по парным играм Екатерину Яшину (№516 WTA) – 2:6, 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Соня переиграла еще одну россиянку Дарью Хомуцианскую (№296 WTA) – 6:1, 6:4.

За путевку в полуфинал данных соревнований казахстанская теннисистка одолела шестую сеяную Матильде Йорге (№272 WTA) из Португалии.

Как можно заметить, все пять соперниц Жиенбаевой намного выше стоят в рейтинга, чем она сама.

На кортах Виго, наша спортсменка блестяще выступила как в одиночке, так и в парных играх. Вчера она в дуэте с Екатериной Яшиной стала вице-чемпионкой этих состязаний.

Таким образом, в копилке нашей 20-летней теннисистки уже набралось пять титулов, четыре из которых добыты в одиночном разряде, один в парных состязаниях.

Неделю назад "квалифайер" Жиенбаева сенсационно и впервые выиграла турнир W75 в Испании.