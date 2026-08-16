Соня Жиенбаева покоряет испанскую публику вторым титулом подряд за неделю
20-летняя казахстанка в упорном финале турнира W35 сумела обыграть китаянку Юфей Рен (№332 WTA) за 1 час и 44 минуты – 7:6 (8:6), 7:5.
Это была ее пятая подряд победа на этих соревнованиях в одиночном разряде. Все началось в начале недели, когда она в первом круге была сильнее третьей сеяной, Юлию Страпловой (№207 WTA) из Чехии – 6:3, 6:4.
Во втором круге Жиенбаева сотворила камбэк и победила опытную россиянку, а заодно своего партнера по парным играм Екатерину Яшину (№516 WTA) – 2:6, 6:2, 6:3.
В четвертьфинале Соня переиграла еще одну россиянку Дарью Хомуцианскую (№296 WTA) – 6:1, 6:4.
За путевку в полуфинал данных соревнований казахстанская теннисистка одолела шестую сеяную Матильде Йорге (№272 WTA) из Португалии.
Как можно заметить, все пять соперниц Жиенбаевой намного выше стоят в рейтинга, чем она сама.
На кортах Виго, наша спортсменка блестяще выступила как в одиночке, так и в парных играх. Вчера она в дуэте с Екатериной Яшиной стала вице-чемпионкой этих состязаний.
Таким образом, в копилке нашей 20-летней теннисистки уже набралось пять титулов, четыре из которых добыты в одиночном разряде, один в парных состязаниях.
Неделю назад "квалифайер" Жиенбаева сенсационно и впервые выиграла турнир W75 в Испании.