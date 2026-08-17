Соболенко пообещала встретиться на корте US Open с Джоковичем
Фото: Instagram/arynasabalenka/djokernole
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вспомнила, как 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" из Сербии Новак Джокович предложил ей сыграть вместе в миксте на US Open, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sports.ru, со слов Арины, вот как это произошло:
"Он (Джокович) умолял меня с ним сыграть. Я ответила: "Конечно, легенда, я тебе помогу. Давай попробуем хорошо провести время и побороться за титул". Так что, похоже, это правда. Мы будем играть. Будет очень весело, я в предвкушении", – раскрыла Соболенко в интервью на корте.
Параллельно с этим в смешанном разряде Открытого чемпионата США 2026 Елена Рыбакина встретится с американцем Тейлором Фрицем, а Александр Бублик – с Винус Уильямс.
Ранее мы писали, что Рыбакиной поставили условие лидерства в мировом рейтинге.
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