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Спорт

Рыбакиной поставили условие лидерства в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 04:33 Фото: Instagram/lenarybakina
Испанское теннисное издание Punto de Break оценило шансы Елены Рыбакиной впервые в карьере возглавить мировой рейтинг по итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, сейчас Рыбакина сокращает отставание от Соболенко в борьбе за первое место в рейтинге WTA и имеет реальную возможность подняться на вершину мировой классификации.

Издание пишет, что несмотря на то, что выступления Рыбакиной на грунте и траве были не идеальными, проблемы Соболенко постепенно открыли возможность для смены лидера.

Белоруска провела в статусе первой ракетки мира 103 недели, причем 95 из них – подряд. Впервые за долгое время Рыбакина серьезно угрожает ее лидерству.

Чтобы сохранить возможность выйти на первое место по итогам Цинциннати, казахстанке необходимо дойти как минимум до финала. Любое поражение на более ранней стадии гарантирует Соболенко сохранение лидерства. При этом одного выхода Рыбакиной в финал будет недостаточно – ей необходимо, чтобы Соболенко не дошла до четвертьфинала.

Если же Арина выйдет в четвертьфинал, Елене потребуется завоевать титул. Соболенко при этом полностью зависит от себя: выход в финал гарантирует ей первое место после турнира.

В любом случае разрыв между ними может заметно сократиться, а US Open-2026 способен стать следующим важнейшим этапом борьбы за вершину рейтинга.

Перед стартом соревнований в Цинциннати, после вычета прошлогодних очков, Рыбакина отстает от первой ракетки мира Арины Соболенко на 474 балла – 7991 против 8465.

Ранее польская теннисистка Швёнтек ответила всем хейтерам после разгрома Рыбакиной.

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Аксинья Титова
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