Рыбакина высказалась о тяжелой победе в третьем круге турнира WTA-1000

В ночь на 18 августа вторая ракетка мира Елена Рыбакина пробилась в четвертый раунд женского "Мастерса" в американском Цинциннати, обыграв в нелегком матче польскую теннисистку Магдалену Френх, сообщает Zakon.kz.

После этой встречи казахстанка призналась, что следила за надвигающимися тучами и пыталась завершить игру в свою пользу в более компактных условиях.

Из-за погодных условий спортсменкам дважды приходилось покидать площадку в течение двух часов. Сначала это произошло после девяти геймов первого сета, а затем в седьмом гейме второго сета.

"Видела облака, но старалась не торопиться, потому что спешка никогда не приводит ни к чему хорошему. Почувствовала облегчение, выиграв последние шесть очков на тай-брейке. Честно говоря, это был сумасшедший день, каждый раз приходилось играть в пасмурную погоду и при высокой влажности. Чувствовала, что контролирую ситуацию на тай-брейке, но это был сложный матч. Были возможности на всех трех матч-пойнтах, но когда устаешь, трудно сохранять концентрацию. Рада, что тай-брейк сложился в мою пользу, просто старалась выиграть как можно больше очков". Елена Рыбакина

Теперь в следующем раунде американского "Мастерса" 19 августа Рыбакину ждет россиянка, полуфиналистка нынешнего сезона "Ролан Гаррос" Диана Шнайдер.

А на днях знаменитый наставник "Реала" Жозе Моуринью в одном их товарищеских матчей появился на поле с синяком под глазом.