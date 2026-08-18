#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
461.39
534.75
5.45
Спорт

Рыбакина высказалась о тяжелой победе в третьем круге турнира WTA-1000

Теннис Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 11:56 Фото: Instagram/cincytennis
В ночь на 18 августа вторая ракетка мира Елена Рыбакина пробилась в четвертый раунд женского "Мастерса" в американском Цинциннати, обыграв в нелегком матче польскую теннисистку Магдалену Френх, сообщает Zakon.kz.

После этой встречи казахстанка призналась, что следила за надвигающимися тучами и пыталась завершить игру в свою пользу в более компактных условиях.

Из-за погодных условий спортсменкам дважды приходилось покидать площадку в течение двух часов. Сначала это произошло после девяти геймов первого сета, а затем в седьмом гейме второго сета.

"Видела облака, но старалась не торопиться, потому что спешка никогда не приводит ни к чему хорошему. Почувствовала облегчение, выиграв последние шесть очков на тай-брейке. Честно говоря, это был сумасшедший день, каждый раз приходилось играть в пасмурную погоду и при высокой влажности. Чувствовала, что контролирую ситуацию на тай-брейке, но это был сложный матч. Были возможности на всех трех матч-пойнтах, но когда устаешь, трудно сохранять концентрацию. Рада, что тай-брейк сложился в мою пользу, просто старалась выиграть как можно больше очков".Елена Рыбакина

Теперь в следующем раунде американского "Мастерса" 19 августа Рыбакину ждет россиянка, полуфиналистка нынешнего сезона "Ролан Гаррос" Диана Шнайдер.

А на днях знаменитый наставник "Реала" Жозе Моуринью в одном их товарищеских матчей появился на поле с синяком под глазом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Рыбакина высказалась о победе в четвертом круге WTA-1000 в Майами
02:53, 26 марта 2024
Рыбакина высказалась о победе в четвертом круге WTA-1000 в Майами
Елена Рыбакина, теннис, Ига Швентек, США
00:00, 18 августа 2025
Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати
Елена Рыбакина одержала победу и прошла в третий круг WTA-1000 в Пекине
19:17, 03 октября 2023
Елена Рыбакина одержала победу и прошла в третий круг WTA-1000 в Пекине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В Бельгии определили главную угрозу &quot;Кайрата&quot; перед матчем с &quot;Андерлехтом&quot;
12:19, Сегодня
В Бельгии определили главную угрозу "Кайрата" перед матчем с "Андерлехтом"
Роман Старченко и Константин Пушкарёв
11:59, Сегодня
Михаил Кравец объяснил, почему не взял Романа Старченко в тренерский штаб "Барыса"
Устроивший пьяным ДТП Данияр Елеусинов сделал откровенное признание об алкоголе
11:40, Сегодня
Устроивший пьяным ДТП Данияр Елеусинов сделал откровенное признание об алкоголизме
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; на Кубке Республики Башкортостан
11:26, Сегодня
Анонс второго матча "Барыса" на первом предсезонном турнире в Уфе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: