Откуда у знаменитого наставника "Реала" Моуринью появился синяк под глазом

Накануне в Германии состоялся товарищеский матч по футболу, где местный "Шальке-04" из Гельзенкирхена принимал мадридский "Реал". Игра была посвящена 25-летию домашнего стадиона немецкой команды "АуфШальке", сообщает Zakon.kz.

На эту встречу главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью появился с синяком под левым глазом, что, конечно, заинтересовало прессу, которой было немало на немецкой арене.

Португальский специалист не стал ничего скрывать и раскрыл подробности происхождения данного фингала.

Un pelotazo en la cara en un entrenamiento. Si no hubiera llevado las gafas puestas, seguramente no hubiera pasado nada. Podría haber sido peor. pic.twitter.com/e38BjwPulD — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) August 16, 2026

"Во время тренировки мне в лицо попал мяч. Если бы я не был в очках, это, наверное, не было бы большой проблемой. Могло быть и хуже". Жозе Моуринью

Что касается самого матча, то здесь хозяева поля не смогли порадовать своих фанатов и были разгромлены гостями.

Авторами голов у мадридского коллектива стали Килиан Мбаппе, Дин Хейсен и Карлос Эспи.

"Команда показала себя с положительной стороны, некоторые прибыли на днях и пока не демонстрируют той же интенсивности, что и ребята, которые находятся здесь дольше. Есть разница в темпе, но идеи постепенно формируются. У нас игроки невероятного, высшего качества. Очень хорошо работаем как команда и с мячом, и без него. Это была отличная проверка, прекрасная последняя тренировка перед тем, как начнется самое интересное, настоящая борьба, которая нам так нравится". Жозе Моуринью

Команда Моуринью начнет свои выступления в новом сезоне Ла Лиги в ночь на 23 августа, когда в гостях сыграет с "Эспаньолом".

Тем временем чемпионат Колумбии по футболу, который был приостановлен неделю назад из-за землетрясения, будет возобновлен 19 августа.